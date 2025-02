Indemnizan a pasajera por cancelación de vuelo durante la pandemia

La Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, integrada por los jueces Rubén Atilio Remigio, Jorge Miguel Flores y Jorge Augusto Barbará, confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a Despegar.com.ar SA a restituir el precio actualizado de un pasaje aéreo cancelado durante la pandemia de covid-19 y a pagar $500,000 en concepto de daño moral y punitivo.

En “P. do P., C. S. c/Despegar.com.ar SA – Abreviado – Trámite Oral- Expte. 10643548” el tribunal basó su decisión en la responsabilidad que asumen las agencias de viajes frente a los consumidores y en la falta de diligencia demostrada por la demandada al no ofrecer una solución adecuada a la actora, C. S. P. do P., tras la cancelación del vuelo adquirido el 11 de marzo de 2020.

En su análisis, la alzada enfatizó la obligación de Despegar de actuar como proveedor diligente en la cadena de comercialización de servicios turísticos. Señaló que la empresa no solo debía entregar los pasajes contratados, sino también brindar atención, asesoramiento y gestión frente a contingencias como las generadas por la pandemia. La responsabilidad de Despegar se sustentó en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), que establece la responsabilidad solidaria de todos los involucrados en la cadena de comercialización.

Carga

El tribunal recordó que la carga de la prueba en casos de alegación de caso fortuito recae sobre la parte demandada, quien debe acreditar que el daño fue ajeno a su responsabilidad. En este caso, Despegar no logró demostrar que adoptó todas las medidas posibles para asistir a la consumidora ni que el daño sufrido fuera inevitable y exento de su responsabilidad.

La cámara destacó que la pandemia, si bien constituyó un hecho excepcional, no eximía a la agencia de viajes de cumplir con su obligación de atención al cliente, reforzada en circunstancias extraordinarias que requerían un mayor nivel de diligencia y cuidado. La inacción de Despegar frente a la situación de la actora fue calificada como negligente, dado que la empresa no realizó las gestiones necesarias para mitigar el perjuicio generado por la cancelación del vuelo.

Respecto del daño moral, el tribunal sostuvo que en casos de incumplimiento contractual es razonable presumir su existencia debido a la angustia y el estrés que pueden producir estos incumplimientos en los consumidores. Subrayó que P. do P. experimentó un daño emocional significativo no solo por la cancelación del viaje, sino por la falta de respuesta y solución por parte de la agencia. Esta conducta fue entendida como una violación a la obligación de brindar un trato digno y adecuado al consumidor, conforme a los principios protectores de la LDC.

El tribunal también abordó el carácter disuasorio de la indemnización punitiva, explicando que su propósito es prevenir conductas similares por parte de los proveedores de servicios. Al rechazar las objeciones de Despegar sobre la cuantía de la indemnización y la aplicación de intereses, la Cámara sostuvo que el monto fijado resultaba adecuado para cumplir la función ejemplificadora y desalentadora frente a prácticas negligentes que afectan a los consumidores.

Este fallo reviste especial relevancia por su enfoque en la protección al consumidor y la firmeza con que se exige a las agencias de viaje un comportamiento diligente, incluso en situaciones de fuerza mayor. La decisión ratifica la obligación de las empresas de ofrecer soluciones efectivas a los usuarios y reafirma la interpretación amplia de la responsabilidad solidaria de los proveedores dentro de la cadena comercial.