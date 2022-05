La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó que un hombre que fue hostigado telefónicamente y por mail por un equipo de cobranzas sea indemnizado por daño moral. Además, el tribunal determinó una multa por daño punitivo contra la entidad demandada

En autos “R. J. c/ Cencosud SA y otros s/ordinario”, Expte. Nº Com 21109/2018 se originó en el reclamo de un consumidor que adquirió un producto de Jumbo Pilar en 2015 abonando en cuotas y habiéndosele asegurado que la operación no conllevaba interés adicional encubierto o costo oculto.