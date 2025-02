Identidad de género: madres de niñas con disforia propusieron más cambios a la ley

Por Pilar

Viqueira

A mediados del año pasado, la agrupación Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada (conocida como MANADA ARGENTINA), publicó un relevamiento en el que consignó que el 90% de los casos de “cambio de género” en el país son de niñas que dicen sentirse varones repentinamente.

El grupo está activo desde 2022, por la iniciativa de mamás que no encontraban una explicación razonable para lo que les ocurre a sus hijas en las tendencias de pensamiento imperantes.

La agrupación parte de la premisa de que la elección sexual es inobjetable y debe vivirse en libertad, pero fustiga tanto la sexualización como el adoctrinamiento de niños y adolescentes.

En noviembre de 2023, a un año de su formación, difundió un comunicado en el que expuso que aunque 2012 la Ley de Identidad de Género le otorgó “derechos merecidos a una minoría muy desprotegida y vulnerable”, se implementó “sin tener en cuenta que se proyectaría en un rango etario mayor, arrastrando a un porcentaje escandaloso de niñas y adolescentes a terapias hormonales y cirugías de afirmación y reasignación de sexo a muy temprana edad”.

MANADA ARGENTINA denunció además que en el sistema educativo a los chicos y chicas que manifiestan ser de otro género se los llama por el nombre “de fantasía” (“autopercibido”, en el léxico de la perspectiva de género) y estimó que ello genera “muchos problemas en menores cuya identidad está aún en temprana formación”; especialmente, entre quienes sufren TEA, TLP, autismo, anorexia y bulimia.

Los integrantes del grupo comenzaron compartiendo experiencias y material científico que cuestiona la afirmación y aceptación, casi sin análisis, de los planteos de menores de edad vinculados a su percepción de género.

En diciembre de 2024, las madres de MANADA ARGENTINA recibieron el premio a los Derechos Humanos que otorga el Congreso de la Nación.

Tratamientos

La semana pasada,el vocero presidencial Manuel Adormi precisó que se prohibirán los tratamientos de hormonización y las “adecuaciones de género” a menores de 18 años.

Adorni explicó que la medida busca establecer nuevas regulaciones sobre el tema de la identidad de género en el país.

El comunicado de la Oficina del Presidente postuló: “La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”.

“Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, sumó.

El documento recordó que “países pioneros” del cambio de género infantil, como el Reino Unido, Suecia, y, recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos.

Cabe recordar que Suecia -que en 2014 legisló la autodeterminación de género y acordó prestaciones- restringió el acceso de los menores de 18 años a tratamientos hormonales. Lo hizo luego de que hace dos años y medio la autoridad sanitaria limitó la práctica de mastectomías en adolescentes planteando que “el incierto estado de conocimiento” en la materia requería prudencia. El país registró un alza de casos de disforia de género, una tendencia que se acentuó en el segmento de entre 13 y 17 años en personas nacidas mujeres.

Noruega también midió un número creciente de nenas que luego de la pubertad afirmaron sentirse varones y revisó protocolos. En Estados Unidos, varias jurisdicciones retrocedieron con normativas que avalaban suministro de hormonas e intervenciones quirúrgicas a infantes. Ahora, el presidente Donald Trump dictó sendas órdenes ejecutivas sobre identificación de personas y participación de mujeres trans en categorías deportivas femeninas. En Francia, la Academia de Medicina pidió “gran cautela médica” en el tratamiento de pacientes jóvenes.

El pasado jueves 6 de febrero se publicó en el Boletín Oficial el DNU 62/25, que modificó el artículo 11 de la Ley 26.743.

En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo consignó que las prácticas a las que se expone a los menores en virtud de la ley pueden poner en riesgo “su integridad física y mental y conllevar efectos irreversibles”.

“Es necesario asegurar que sólo puedan acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo aquellas personas mayores de 18 años”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo que la prohibición es necesaria y urgente “dado el riesgo al que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes”, ya que “pueden verse vulnerados sus derechos fundamentales”.

Comunicado

A horas del anuncio de Adorni, la agrupación Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada le agradeció a Javier Milei su decisión.

Recordó que la medida va en sintonía con lo que reclamó, pidió más reformas a fin de “subsanar todos los problemas graves que originaron algunos puntos de la Ley de Identidad de Género” y enumeró sus propuestas.

Para los mayores de edad, sugirió que antes de cualquier tratamiento se hagan exhaustivos estudios psicológicos y clínicos para determinar si están en condiciones de tomar la decisión de tomar hormonas o de operarse. En ese marco, reclamó que se evalúe la maduración de los individuos y si padecen algún tipo de trastorno (TDAH, TEA, TLP, autismo, anorexia, bulimia y otros) o patología clínica que podría agravarse. Propuso además que las personas que accedan a tratamientos sean informadas de la totalidad de sus contraindicaciones y que firmen un documento. Asimismo, pidió que los médicos se hagan responsable de las explicaciones y que el consentimiento informado para prácticas invasivas e irreversibles sea supervisado por el Ministerio de Salud.

Partiendo de la premisa de que los tratamientos disponibles son experimentales y que no hay estadísticas suficientes ni confiables que indiquen mejoras en la salud integral, propugnó que no se los incluya en el Programa Médico Obligatorio (PMO), para ninguna edad.

El grupo insistió con que debe prohibirse que en los colegios se llame a los niños con el nombre que eligen, en el entendimiento de que la “afirmación temprana” acelera procesos para los que los infantes no están preparados.

Definición

Uno de los cuestionamientos centrales a la ideología de género es que la definición de mujer se haya convertido en algo meramente subjetivo.

En 2023, el documental “¿Qué es una mujer?” (What is a woman?), producido por la web de noticias conservadora de EEUU The Daily Wire y protagonizado por el activista y comentarista político Matt Walsh, quedó disponible en X (por entonces Twitter) y tuvo muchísima difusión.

Cuestiona la ideología de género por su pretensión de negar la biología. Entre otras acciones, Walsh entrevista a profesionales, académicos, especialistas y ciudadanos de todas las tendencias ideológicas (trans incluidos) y les formula una pregunta: ¿qué es una mujer?

Walsh -quien afirma que la ideología de género es “un asalto a la verdad” (aunque no niega que exista la disforia)- expone contradicciones, pone el foco en los peligros para los niños e intenta obtener precisiones sobre las drogas que se usan en las terapias hormonales.

La educación es otra inquietud, por la suba de la identificación transgénero. Para Walsh y otros críticos, los recientes números no se deben a la disforia sino a un “contagio social” impulsado por ideólogos, que con las redes -en especial, a partir de la pandemia- llevó a una escalada de casos en la minoría de edad.

Comisión

Mañana, la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, presidida por Mónica Macha (Unión por la Patria), convocó a una reunión informativa para debatirlos cambios en la Ley de Identidad de Género. Expondrán referentes de organizaciones, instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles.