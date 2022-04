El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de Diputados, Germán Martínez, advirtió hoy que la Cámara baja «sólo tiene cuatro días hábiles» para tratar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura aprobado ayer por el Senado y sostuvo que «el desenlace de esta historia depende de la Corte Suprema de Justicia».

«Estamos metidos en este entuerto por el fallo de la Corte», dijo hoy Martínez en declaraciones a FM Delta, en referencia el fallo del máximo tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006, actualmente vigente.

En esa oportunidad, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días -que vence el próximo viernes 15- para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

«Estoy alertando porque me parece que es un tema grave desde el punto de vista institucional», dijo Martínez y señaló que «fue la Corte la que nos llevó a este final», al sostener que se trata de «un escenario grave por la potencial incumplimiento de este plazo».

«El desenlace de esta historia depende de la Corte Suprema de Justicia», afirmó el legislador

En ese sentido, Martínez consideró que ese fallo «dice dos cosas preocupantes: una es establecer este plazo de 120 días para llevar a delante un debate en un tema tan específico y otra es que dice que, si no llegan, van a reponer una ley derogada en 2006, que fue la que por ejemplo le permitió a Julio Nazareno, el presidente de la mayoría automática, ser presidente del Consejo de la Magistratura».

«¿Por qué si la Corte Suprema tuvo 1.577 días de análisis nosotros tenemos sólo cuatro días hábiles para aprobar la nueva ley?», se preguntó Martínez, al tiempo que advirtió: «Si no lo hago, es como que tengo una espada de Damocles».

De esta manera, el legislador hizo referencia al escaso plazo que tendrá la Cámara de Diputados para tratar el proyecto sancionado ayer por el Senado, ya que de acuerdo al fallo de la Corte, el límite para sancionar una nueva ley vence el viernes 15 de abril.

El proyecto aprobado ayer por el Senado deberá ser tratado en los próximos días por la Cámara baja, donde el escenario de paridad entre el oficialismo y la oposición, obligará al FdT a establecer acuerdos para aprobar esa iniciativa.

Para ello, previamente deben conformarse las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, aún sin integrarse, debido a las dificultades entre el oficialismo y la oposición para avanzar en acuerdos en ese sentido.