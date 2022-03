El ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano, rechazó haber ordenado brindarle asistencia económica al imputado colaborador de la causa “Ciccone”, Alejandro Vandenbroele, al presentar un escrito en el que pidió ser sobreseído en el expediente por presuntas irregularidades en torno al Programa de Protección a Testigos e Imputados.

Garavano tiene un pedido de citación a declaración indagatoria de la fiscal Paloma Ochoa, pendiente de resolución por el juez federal Julián Ercolini, y en ese contexto presentó el escrito a fin de «formular las aclaraciones de los hechos» y ofrecer prueba.

El ex ministro de Justicia de la administración de Mauricio Macri está imputado por la fiscalía por presuntas irregularidades en torno al trato que se le dio a Vandenbroele como miembro del programa cuando tramitaba la causa por la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, en la que resultó condenado, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou.

Al pedir la indagatoria de Garavano, la fiscalía sostuvo que el arrepentido del caso Ciccone permaneció en el programa «sin la debida justificación» más allá de los plazos fijados por ley, y que recibió de manera ilegal dinero para instalar una posada en Mendoza.

En el escrito de descargo que presentó ante el juzgado, Garavano sostuvo que en ningún caso dio órdenes respecto a Vandenbroele, a quien dijo no conocer, y subrayó que los legajos del programa son secretos.