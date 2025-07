EPEC: bonificación por jubilación se abona en un solo pago, dentro de los cuatro días hábiles

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó que la bonificación convencional que perciben los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) al jubilarse debe abonarse dentro de los cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo laboral y que no es válido su pago en cuotas.

Asimismo, se fijó que los intereses aplicables deben calcularse con una tasa ajustada despojada del componente retributivo, tomando como base la tasa pasiva mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) más un 0,5%. La sentencia fue dictada por la Sala Laboral del TSJ, con votos de los jueces Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio y Domingo Juan Sesin.

En la resolución, el fallo remarcó que el eje del recurso traído a estudio era la interpretación dada por el tribunal de grado sobre el modo y momento en que debe pagarse la bonificación prevista en el artículo 10, inciso b), del CCT Nº 165/75. Para zanjar la cuestión, la Sala recordó el precedente “Saravia Adriana del Valle c/ Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)”, resuelto en el mismo sentido por esta misma Sala, en el que se concluyó que la naturaleza del beneficio no justificaba su fraccionamiento. “El casacionista no evidenciaba quebrantamientos lógicos en el decisorio pues insistía -al igual que en autos- en la naturaleza no alimentaria -liberalidad- del rubro, soslayando que el a quo expresamente desestimó tal argumento como justificación para fraccionar su abono”, puntualizó el Alto Cuerpo.

Asimismo, el tribunal recordó que el plazo para el pago debe ser el previsto en el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT); es decir, hasta el cuarto día hábil de finalizada la relación laboral. En ese sentido, descartó la tesis de la demandada basada en la supuesta existencia de “usos y costumbres” que habilitarían el pago en cuotas.

En palabras del fallo, “no resulta hábil para reducir o menoscabar derechos reconocidos en un convenio colectivo de trabajo (…) en la medida en que no se acredite su aplicación consuetudinaria y prolongada en el tiempo, lo que no aconteció en autos”.

Infracción