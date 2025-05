Elecciones CABA: un total de 17 listas compiten en los comicios porteños

La Ciudad de Buenos Aires va a las urnas hoy para elegir a 30 legisladores que integrarán la legislatura desde el próximo 10 de diciembre.

Un total de 17 listas compiten en los comicios porteños, aunque sobresalen Silvia Lospennato (PRO), Leandro Santoro (Es ahora Buenos Aires), Manuel Adorni (LLA) y Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires) como los principales candidatos.

En esta elección, vale recordar, el partido que más bancas renueva es el PRO (15), la alianza Es ahora Buenos Aires pone en juego 8, y 6 La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei llegó este domingo por la mañana a emitir su voto en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado llegó al colegioy votó sin inconvenientes poco después de las 11 de la mañana.

Tras sufragar, acompañado por su hermana Karina Milei, el mandatario fue consultado por las recientes críticas de Macri sobre la campaña y dijo que el ex presidente “está hecho un llorón, parece de cristal, puro cristal”.

Previamente, Milei dijo que”hay que esperar el veredicto de la gente” e insistió en que los dirigentes del PRO “se los ve muy de cristal”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sostuvo hoy que “se rompieron límites” al referirse al video falso con inteligencia artificial donde se lo ve al ex presidente Mauricio Macri realizando una campaña sucia.

El alcalde destacó que “se está votando bien” en las elecciones legislativas y resaltó que “hay un buen nivel de participación”.

“Es un día festivo porque la gente sale a votar”, subrayó en declaraciones a la prensa.

El Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó durante la madrugada de este domingo la eliminación de publicaciones en la red social X que contenían un video generado con Inteligencia Artificial en el que el expresidenteMauricio Macrianunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

La decisión judicial se produjo tras la denuncia presentada por el PRO, que calificó el material como un intento de fraude electoral. “Por las razones expuestas, corresponde ordenar a la red social X […] que, en un plazo improrrogable de dos (2) horas a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a eliminar las publicaciones identificadas por los denunciantes, en tanto contienen afirmaciones falsas sobre la renuncia a la candidatura de Silvia Lospennato”, señala la resolución.

En tanto el candidato a legislador por el Partido Justicialista Leandro Santorovinculó este domingo con una maniobra antidemocrática el episodio del video falso, que enfrentó al PRO con la oficialista Libertad Avanza.

Lo hizo al emitirsu voto en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la escuela primaria número 8 del barrio de Boedo.

“A mí me parece que lo que pasó o anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrácitca”, afirmó.