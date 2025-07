Ejecución de pagaré se tramita en el domicilio del consumidor al presumirse que es de consumo

La Cámara Civil y Comercial de Quinta Nominación de Córdoba resolvió que la jurisdicción competente para entender en una ejecución de pagaré es el del domicilio del consumidor, ordenando remitir la causa al Tribunal de Gestión Asociada de Cobros Particulares de esta ciudad.

El caso se originó a partir de un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de Segunda Nominación de Jesús María y el Tribunal de Gestión Asociada, en el marco de una acción ejecutiva por cobro de pagaré.

El juez de Jesús María se declaró incompetente de oficio al considerar aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, en virtud del artículo 36 LDC, que establece la competencia del juez del domicilio real del consumidor.

Por su parte, el Tribunal de Gestión Asociada rechazó su intervención argumentando que el pagaré no había sido librado por un “obligado directo” y que la transmisión del título lo tornaba ajeno al ámbito de consumo.

Al resolver la cuestión, la alzada, **con la integración de *los vocales Claudia Zalazar y Joaquín Ferrer*, determinó que lo esencial era evaluar *“si del título puede inferirse una relación de consumo, y en consecuencia si corresponde aplicar la regla que fija la competencia, contenida en el art. 36 última parte de la Ley de Defensa del Consumidor”*.

En ese marco, *el tribunal coincidió con el juez de Jesús María en cuanto a que concurren elementos para presumir la existencia de una relación de consumo*, aun cuando el pagaré haya sido endosado y las partes no sean los obligados directos.

La cámara sostuvo que *“por los datos que aporta el título y otras circunstancias se puede inferir que su transmisión ha operado como un posible intento de fraude a la ley”*, y que ello no implicaba desconocer la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el caso “Yunissi c/ Abrego”, sino más bien ampliar su alcance ante nuevas formas de eludir la normativa protectoria del consumidor. En particular, los jueces señalaron que, *según el sistema de administración de causas (SAC), el actor M. R. M. M. registra múltiples ejecuciones por cheques, letras y pagarés desde 1998 hasta la actualidad*, lo cual permite *inferir su calidad de proveedor habitual de crédito para consumo*.

