Dirigentes de AMIA y familiares renovaron su reclamo de justicia a 27 años del atentado

Dirigentes de la comunidad judía y familiares de sobrevivientes renovaron hoy el reclamo de «justicia y castigo a los culpables» del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA, donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas, del que se cumplen este domingo 27 años.

«No hay un solo responsable condenado», dijo el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en el marco de un acto que -como el año pasado- se realizó en forma virtual debido a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

En ese marco, el dirigente expresó que «genera estupor repetir el mismo reclamo» año tras año, y pidió «no aceptar como natural esta realidad atroz».

La conmemoración virtual, de la que participaron unas 8 mil personas a través de la plataforma YouTube, comenzó puntualmente a las 9.53, la hora exacta del ataque, con el sonido de una sirena y luego se mencionaron los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en el atentado.

Bajo la consigna «Conectados contra la impunidad», se compartieron a continuación breves testimonios de 12 sobrevivientes y de 27 familiares de víctimas fatales.

En su discurso, el presidente de la AMIA exhortó al Gobierno nacional a «intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países».

También pidió que la Cancillería «realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención».

Asimismo, dirigió sus críticas hacia la justicia: «¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores (Sebastián) Basso, (Roberto) Salum, (Santiago) Eyherabide y el recientemente incorporado (Gonzalo) Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?», se preguntó.

«La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible», definió.

En la misma línea, agregó que, «en paralelo, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente».

«Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe vacante», indicó.

El dirigente afirmó también que «en diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron, una vez más, la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldín».

«Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas», dijo.

Y recordó que ahora «el caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación, que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal» por lo que «una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces (Ana María) Figueroa, (Carlos) Mahiques y (Diego) Barroetaveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada», señaló.

El presidente de la AMIA añadió que «nuestro país no necesita que le expliquen qué es el terrorismo» porque «hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar» y sostuvo que fue «una medida en la dirección correcta, cuando el Estado argentino designó a Hezbollah, responsable de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista».

«Celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy», sumó.

También, pidió que «ese mismo camino debe continuar con Hamás, una organización de estrechos vínculos con Hezbollah» y señaló que «ambas tienen la misma matriz de odio y muerte; persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles».

«Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades», instó el presidente de la AMIA.

«Con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral», dijo, tras lo cual exhortó «a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países».

Asimismo, consideró que «está más que probada la participación del ciudadano libanés conocido como Salman El Reda, cuyo verdadero nombre es Salman Raouf, y es inadmisible que siga bajo el cuidado de las autoridades de su país».

«Lo mismo sucede con (Moshen) Rabbani (ex agregado cultural), (Hadi) Soleimanpour (ex embajador iraní en la Argentina) y los otros acusados, que reciben protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia», apuntó el dirigente.

En tanto, Silvio Duñeic fue el primer testimonio escuchado previo a las palabras del titular de la AMIA.

Duñeic evocó -en un video grabado- que en aquel momento sintió «un ruido extraño, muy fuerte, como una explosión de gas».

Javier Waldman, quien trabajaba en el edificio, contó que «fue desolador haber salido del edificio, y luego volver y encontrarse con ese panorama».

Adriana Tello, quien trabajaba en una clínica cercana al momento del ataque, recordó entre lágrimas que «los cuerpos los ponían sobre la calle Uriburu».

El público participó del acto de conmemoración a través de fotos que fueron enviando (mediante una web y por la red social Instagram), a las que se les aplicó un filtro diseñado especialmente para este aniversario.

Si bien el aniversario del atentado es el próximo domingo 18, el acto por el aniversario, en memoria de las víctimas y en reclamo de Justicia, se hizo hoy, último día hábil de la semana, para «fomentar una mayor participación de la sociedad», según se explicó desde AMIA.