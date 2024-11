Diputados debatirá proyectos de Ficha Limpia y Juicio en Ausencia

La Cámara de Diputados convocó para este jueves a una sesión especial para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

El PRO, junto a La Libertad Avanza (LLA) y la UCR, pidió la sesión especial para las 10, en un encuentro en el que también se incluyeron los proyectos de Juicio en Ausencia, modificaciones al Código Penal sobre reiterancia y voto por correo de los ciudadanos que viven en el exterior.

El oficialismo y los bloques aliados no solo tienen que garantizar el quórum para abrir la sesión de 129 legisladores presentes, sino también los votos para aprobar esas iniciativas, ya que se requiere una mayoría agravada.

El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual, si se alcanzara la sanción, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025.

En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.

Esa iniciativa, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

El proyecto de juicio en ausencia, en tanto, habilita a avanzar en el juicio para esclarecer el atentado a la AMIA, ya que permitirá juzgara funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollah señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

Argentina había pedido la extradición de los ex ministros de Defensa Ahamad Vahidi; del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan; ex ministro de Seguridad, del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani, y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.

Además, el temario incluye un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia.

El proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que, si se está procesado y se comete un nuevo delito, se procede a la detención, ya que se cambia el concepto de reincidencia por reiterencia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.

Además, se incluyó el proyecto para habilitar el voto en el exterior del país a través del correo, que se había establecido por decreto en el gobierno de Mauricio Macri, pero luego fue suspendido en la gestión de Alberto Fernández.

En esa ocasión, se permitió a las personas que viven en el exterior y hayan realizado el cambio de domicilio en su DNI a emitir su voto por esa nueva vía.