El ex fiscal de Tucumán Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación por el crimen de Paulina Lebbos, cometido en 2006, y fue condenado a seis años de prisión en 2021 por incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado, quedó detenido.

Alberto Lebbos, el padre de la estudiante de 17 años, confirmó que ya está alojado en el penal de Villa Urquiza.

Se descuenta que la defensa del ex agente pedirá el arresto domiciliario porque tiene 70 años.

La Sala Conclusional 1 de San Miguel ordenó su captura el martes, con aclaraciones, a saber: “Tener especial consideración de la imposibilidad de que el penado comparta espacios comunes con la población carcelaria ni estar detenido en comisaría, todo ello, a los fines de resguardar su integridad psicofísica”.

Hace más de dos años, por unanimidad, los jueces Wendy Kassar, Fernanda Bahler y Raúl Cardozo, coincidieron con el pedido de pena de la Fiscalía -al cual se adhirió la abogada Soledad Deza, de la ONG feminista tucumana Mujeres por Mujeres, quien actuó como querellante en representación de la hija de Paulina- y condenaron a Albaca.

Se convirtió en el primer judicial tucumano en ser sentenciado a prisión por irregularidades cometidas e ejercicio de sus funciones y en el noveno condenado por el encubrimiento del asesinato de Paulina.

Sellaron la suerte del ex funcionario las pistas que no siguió, las pericias que no ordenó y los testimonios y evidencias que no recabó o se perdieron en el marco de la investigación.

En diciembre del año pasado, la Máxima Instancia de Tucumán dejó firme la sentencia; sin embargo, la defensa de Albaca promovió un recurso extraordinario federal para que fuera revisada por la Corte Suprema que dejó en suspenso el cumplimiento en prisión.

La semana pasada, el máximo tribunal provincial volvió a rechazar dos recursos más interpuestos por el abogado del ex fiscal y la Sala Conclusional 1 ordenó su captura.

“Todavía nos queda un largo camino para seguir reclamando justicia por Paulina”, dijo Lebbos, y recordó: “No nos olvidemos de que la justicia ordenó la investigación de José Alperovich y de 40 personas más”.

El juicio que condenó a Albaca fue el tercero que se realizó por el crimen de la estudiante universitaria, aunque el autor no fue identificado.

El primer debate se realizó entre fines del 2013 y principios de 2014. Se sentaron en el banquillo el ex comisario Enrique García, el ex oficial Manuel Yapura y el ex policía Roberto Lencina, quienes fueron condenados por fraguar actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.

El segundo comenzó a principios del 2018 y se extendió un poco más de un año. Resultó absuelto Roberto Luis Gómez, acusado como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. En tanto, fueron condenados, entre otros, el ex jefe de policía Hugo Sánchez y el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, por encubrir el crimen.