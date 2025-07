Despedido por quedarse dormido mientras operaba una máquina trituradora

La Sala 7ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba resolvió rechazar el reclamo indemnizatorio promovido por un trabajador despedido con causa luego de que fuera sorprendido dormido en su puesto mientras debía controlar el funcionamiento de una planta de trituración secundaria. El tribunal, integrado por el vocal Emilio Rugani, concluyó que la conducta acreditada resultó de una gravedad tal que justificó el distracto decidido por la empleadora, atendiendo también a las reiteradas sanciones disciplinarias que el actor había acumulado durante su vínculo laboral.

El caso se inició con la demanda interpuesta por el trabajador, quien solicitó las indemnizaciones derivadas del despido, al considerar que el hecho atribuido era falso, que la medida adoptada fue desproporcionada y que no se respetó el principio de gradualidad en la aplicación de sanciones. Destacó que al momento del cese tenía una antigüedad de más de seis años en la empresa. Sin embargo, el tribunal valoró que el incidente alegado como injuriante, ocurrido el 27 de diciembre de 2023 a las 12:20 horas, fue probado y revestía una gravedad objetiva.

El vocal Emilio Rugani sostuvo que el actor fue hallado dormido en su puesto mientras estaba a cargo de la planta de trituración secundaria, lo que significó una desatención total de su obligación de vigilancia y operación segura. A ello se agregó el testimonio brindado por el encargado del sector en la Audiencia de Vista de Causa, quien señaló que el actor debía velar por el correcto funcionamiento de la planta, ya que “una disfunción podía tener consecuencias muy graves, tanto para la integridad física del actor y sus compañeros como para la maquinaria en sí”. El testigo describió que la planta recibe mineral por medio de cintas transportadoras, que deben ser controladas porque si se atoran “pueden despedirse piedras para todos lados, a más de romperse la misma”. También afirmó que detectó que la cinta no funcionaba bien porque el actor se encontraba dormido y que “no era la primera vez que lo encontraba así”, aunque no había informado a la empresa con anterioridad.

Acreditado