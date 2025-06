Desestiman demanda contra banco por transferencia errónea de casi 4 millones a un tercero

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba resolvió revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda promovida contra Banco Macro S.A., en la cual se solicitaba la devolución de una suma de \$3.980.000, transferida por la actora a una cuenta de un tercero mediante la plataforma de homebanking, en una operación que fue luego desconocida por la titular de la cuenta.

En el pronunciamiento, suscripto por los vocales Guillermo P. B. Tinti y Julio Sánchez Torres, se concluyó que no fue acreditada la responsabilidad de la entidad financiera, ni la existencia de una vulneración de sus sistemas informáticos que hubiera facilitado el presunto fraude denunciado.

El tribunal indicó que no se encuentra controvertido que, con fecha 17 de mayo de 2023, se efectuó desde la cuenta corriente de la actora una transferencia por el importe mencionado hacia una cuenta de terceros, y que dicha operación fue desconocida por la titular. Sin embargo, precisó que “corresponde atribuir responsabilidad a la entidad bancaria demandada, es el hecho generador del presunto daño sufrido por la parte actora”, por lo que la carga de la prueba recae en demostrar que ese hecho tuvo lugar y que puede imputarse al banco.

En su demanda, la actora alegó que “la seguridad de la plataforma online del Banco Macro y de la cuenta de titularidad de la actora se vio vulnerada”, posibilitando el ingreso de terceros a un espacio seguro desde el cual se realizaron sin autorización diversas transferencias, entre ellas la que motivó el pleito. Argumentó que dichas transferencias fueron realizadas sin su conocimiento, y que por ello debían considerarse nulas y dar lugar a la responsabilidad de la entidad demandada por su presunta falta de seguridad.

Por su parte, el banco negó los hechos y afirmó que no existió falla en su sistema, sino un “inconveniente particular de la PC del actor”, posiblemente infectada por un virus troyano. Además, adujo que la operatoria se realizó desde la misma IP con la que habitualmente operaba la actora, lo que descartaría una intromisión externa a su plataforma. El Macro sostuvo que el actor comprometió datos confidenciales que habilitaron la operación, negando así cualquier actuación negligente de su parte.

Prueba