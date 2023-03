Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correas , el adolescente que fue asesinado en un control policial en agosto de 2020 lamentó este viernes en la última audiencia del juicio que ninguno de los 13 policías acusados aportó nuevos datos para esclarecer responsabilidades por el crimen.

En el día en que se escuchará la sentencia contra los uniformados que estuvieron involucrados en la muerte y el posterior encubrimiento del homicidio de Blas su mamá dijo que el 24 de Marzo pasado marchó junto a los organismos de derechos humanos recordando el golpe cívico-militar, y allí entendió que ese es su camino: luchar hasta su muerte por justicia, como las Abuelas de Plaza de Mayo.

Muy emocionada Soledad Laciar indicó a los Servicios de Radio Y Televisión sostuvo: “la verdad es que verme acá es una locura. Entendí todo. Es muy fuerte. El 24 de marzo me di cuenta en el lugar que estoy. Hay mujeres que hace más de 40 años luchan igual. Así voy a morir yo, sabiendo que mi hijo va a estar orgulloso”.

Y remarcó: “Este Gobierno es responsable. A mí no me digan que esto fueron Gómez y Alarcón. Este Gobierno me quiere tirar 13 policías. Cuando salga de acá, hoy a la tarde, es el comienzo de esta lucha”.

“No voy a parar hasta que paguen todos los responsables y hasta tener la certeza de que cualquier de los jóvenes que sale a las calles de Córdoba si tiene un problema pueda buscar a un policía para que lo ayude”, completó.