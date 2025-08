Defensoría del Niño: 150 postulantes rindieron en Diputados

Se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados el examen escrito del concurso público para la elección del nuevo defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Del evento participaron más de 150 postulantes.

La instancia de la prueba, que es anónima, tuvo una duración de dos horas. Busca seleccionar con criterio de méritos, transparencia y excelencia al próximo letrado nacional que debe bregar por la infancia.

Según el cronograma, los resultados de los aprobados se darán a conocer el 8 de agosto, mientras que las audiencias públicas con los postulantes serán entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. Se estima que para el 22 de ese mes finalice el proceso de selección.

En julio pasado, cuando finalizó el período de inscripción para el concurso, de un total de 231 postulaciones fueron admitidas 224. En tanto, siete fueron desestimadas por no cumplir requisitos (cinco personas quedaron excluidas por no alcanzar la edad mínima de 30 años y dos por no ser ciudadanos argentinos).

Durante el proceso se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, referentes, especialistas en derechos de la infancia y defensorías provinciales.

Además, se constituyó un Consejo Asesor Técnico, que brindará asistencia en la evaluación de antecedentes, entrevistas públicas e impugnaciones.

La agenda sigue de la siguiente manera:

-Período de vista de examen: 11 y 12 de agosto.

-Descargo y resolución de impugnaciones: 13 y 14 de agosto.

-Convocatoria a Audiencia Pública: 12 de agosto.

-Plazo de recepción de preguntas para la audiencia: 13 al 20 de agosto.

-Audiencias Públicas: 28 de agosto al 1 de septiembre.

-Evaluación final y publicación de dictamen: 2 al 22 de septiembre.

Comisión

A principios de junio, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió para ratificar la continuidad del funcionamiento del organismo.

Designó a Sebastián Medina, jefe de Gabinete de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones administrativas hasta que se elija a la nueva autoridad.

La bicameral se puso en marcha a fines de mayo pasado, ratificó autoridades y planteó una agenda.

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061, en 2005. Recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Marisa Graham fue elegida. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.