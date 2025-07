Defensor del Niño de la Nación: se recibieron 231 postulaciones

Finalizó el período de inscripción para el Concurso Público que designará a una nueva autoridad de la Defensoría Nacional de la Niñez.

De un total de 231 postulaciones fueron admitidas 224. En tanto, siete fueron desestimadas por no cumplir requisitos (cinco personas quedaron excluidas por no alcanzar la edad mínima de 30 años y dos por no ser ciudadanos argentinos).

Durante el proceso se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, referentes, especialistas en derechos de la infancia y defensorías provinciales.

Además, se constituyó un Consejo Asesor Técnico, que brindará asistencia en la evaluación de antecedentes, exámenes, entrevistas públicas e impugnaciones.

El período de recepción de impugnaciones y adhesiones a las candidaturas admitidas vence el 21 de julio.

El cronograma sigue de la siguiente manera:

-Análisis, resolución y notificación de impugnaciones: 22 al 28 de julio.

-Notificación previa al examen escrito: 29 de julio.

-Examen escrito: 1 de agosto.

-Corrección de los exámenes: 4 al 6 de agosto.

-Publicación de resultados del examen: 8 de agosto.

-Período de vista de examen: 11 y 12 de agosto.

-Descargo y resolución de impugnaciones: 13 y 14 de agosto.

-Presentación del Plan de Trabajo: 19 de junio al 11 de agosto.

-Convocatoria a Audiencia Pública: 12 de agosto.

-Plazo de recepción de preguntas para la Audiencia: 13 al 20 de agosto.

-Audiencias Públicas: 28 de agosto al 1 de septiembre.

-Evaluación final y publicación de dictamen: 2 al 22 de septiembre.

Comisión

A principios de junio, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió para ratificar la continuidad del funcionamiento del organismo.

Designó a Sebastián Medina, jefe de Gabinete de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones administrativas hasta que se elija a la nueva autoridad.

La bicameral se puso en marcha a fines de mayo pasado, ratificó autoridades y planteó una agenda.

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061, en 2005. Recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Marisa Graham fue elegida. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.

Adjunto

En octubre de 2020, a menos de seis meses de asumir, el defensor nacional adjunto Fabián Repetto dejó su cargo en la institución.

En la carta que le remitió a la presidente de la Bicameral expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos”.

El especialista en políticas sociales destinadas a la infancia mencionó “la imposibilidad de diálogo” con el equipo directivo.

Repetto detalló los fundamentos de su decisión.

En referencia al presupuesto, cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la Defensoría, de notas periodísticas que informaban sobre aumentos mientras la documentación reveló una baja.

Habló de “exigibilidad en materia de políticas públicas” y cuestionó la “doble vara” que en ocasiones dejó plasmada la acción pública de la defensora, quien tuvo “con fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y no fijó postura posicionamiento en “situaciones también dramáticas” que se daban en otros lugares.

Repetto estimó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.

También se refirió al vínculo conlas cinco defensorías provinciales preexistentes a la puesta en marcha de la Defensoría Nacional y el Congreso Nacional y estimó que Graham implementó “una lógica de escasa humildad y poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, impidiendo que el conjunto de la institución nacional “corte camino” a la hora de instruirse en aspectos “propios de una etapa fundacional”.

Criterios

En cuanto a los recursos humanos, objetó la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección. Alegó que la “construcción” de la institución se estaba llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.