Declaran inconstitucional el DNU 70/23 y ordenan retrotraer aumentos de prepagas

La Cámara Federal de La Plata limitó los aumentos de cuotas de prepagas al índice de inflación y ordenando su reintegro. El fallo cuestionó la falta de fundamentos del decreto y su impacto sobre los usuarios del sistema de salud

La Justicia Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU N° 70/23, tras hacer lugar a un amparo presentado por un hombre contra dos prepagas. La medida dejó sin efecto los aumentos aplicados en las cuotas de los servicios de salud y ordenó el reintegro correspondiente.

El demandante denunció un incremento del 78% en su cuota, calificando el decreto como arbitrario e ilegítimo por exceder las facultades conferidas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Aunque su solicitud de medida cautelar fue inicialmente rechazada, la Cámara Federal de La Plata la admitió en alzada, limitando los aumentos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En primera instancia, la demanda fue desestimada al considerar que el decreto fue dictado dentro de las facultades constitucionales, dada la emergencia invocada por el Ejecutivo. No obstante, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez, revocó esta decisión, declarando inconstitucional la derogación de los artículos 5 inciso g y 17 de la ley 26682.

La sentencia ordenó a las prepagas ajustar los aumentos de cuotas al porcentaje del IPC de forma acumulativa y determinó que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá fijar los valores conforme a estos criterios una vez que reasuma sus funciones regulatorias.

Los jueces argumentaron que la supresión de atribuciones de la autoridad de aplicación por medio del DNU no puede ser reemplazada por un decreto presidencial, ya que ello afectaría la solidez del sistema republicano y contravendría los principios constitucionales. Señalaron además que la falta de control judicial sobre el decreto derivaría en la vulneración de las normas fundamentales del procedimiento legislativo.La Cámara concluyó que el procedimiento seguido por el Ejecutivo “resulta inadecuado” y que no se justificó debidamente la urgencia en materia de salud. Por tanto, la norma no superó el “estándar de razonabilidad” exigible, y la intervención judicial fue necesaria para evitar la consolidación de prácticas contrarias a la Constitución y la afectación de los derechos de los usuarios del sistema de salud.