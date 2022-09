El abogado Luis Pareja, que representa a la enfermera Brenda Agüero, quien está imputada en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, asegura que su defendida se considera inocente de los hechos que se le adjudican y que en la declaración indagatoria que prestará este miércoles, brindará detalles sobre supuestas advertencias que brindó oportunamente a sus superiores sobre irregularidades en el nosocomio.

Pareja aclaró que todavía no conoce en detalle los hechos que se le atribuyen a Agüero para sostener la imputación en su contra y su prisión preventiva.

Las autopsias de los bebés determinaron que los decesos ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectado de manera intencional”.

«Ella se declara ajena a semejantes hechos, expresa que no tiene nada que ver. Y que sus esquemas de valores, su forma de vida y sus creencias bajo ningún punto de vista pueden llevarla a hacer esto y lo rechaza», indicó Pareja.

«Para ponerle fin a todas estas cuestiones, lo mejor es que el señor fiscal tome declaración indagatoria y transparente los elementos que hay que la gente sepa», remarcó el abogado.

Puntualmente, sobre sobre la aplicación de inyecciones que, se investiga, podrían haber determinado el deceso de los bebés, expresó Pareja sobre Brenda Agüero: «Ella dice no haber colocado ningún tipo de inyección de ningún tipo, porque está asignada en el área de Obstetricia, no en Neonatología. Son áreas interdependientes, pero en forma específica y puntual, Obstetricia no tiene trato con los bebés ni tiene que ver con la farmacología de los bebés».

Finalmente, respecto del detalle de la imputación del fiscal Raúl Garzón sobre Brenda Agüero y de la declaración indagatoria del miércoles, Pareja manifestó: «Veremos cuál es el nivel, la contundencia, la expresividad y el contexto de los señalamientos porque Brenda dice haber puesto en conocimiento de jefes personas relacionados al área de enfermería dos o tres situaciones de estos sucesos y parecería que acá nadie habla de esas personas».

Ante la repregunta, Pareja aseguró que Agüero advirtió oportunamente que en el nosocomio estaban «pasando cosas muy delicadas» y «que se empezaban a descomponer bebés».