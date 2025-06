Daño equivalente a escapada de fin de semana por afectación moral debido a humedades

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba resolvió rechazar la apelación presentada y confirmó el monto fijado en concepto de daño moral a favor de la Sra. C. por los perjuicios causados en su vivienda debido a las humedades generadas por la propiedad colindante. El tribunal, integrado por los jueces Gabriela Eslava y Héctor Hugo Liendo, analizó la legitimación activa de la actora y la razonabilidad del importe indemnizatorio determinado en la instancia de grado, fundamentando su decisión en diversas consideraciones legales y fácticas.

La apelante cuestionó la legitimación activa de la Sra. C. para reclamar la totalidad del daño al sostener que, al ser la vivienda un bien en condominio, el daño emergente afecta el patrimonio de la actora solo en un 50%. Sostuvo que, por el principio de personalidad del daño, la Sra. C. no podría reclamar la totalidad de la indemnización sin acreditar que el otro condómino no la reclama en el futuro. Sin embargo, el tribunal consideró que resulta insuficiente alegar que la actora no es titular del 100% del inmueble, sino que la apelante debía demostrar también que la Sra. C. no era usuaria o poseedora del bien. La Cámara señaló que, en la demanda, la Sra. C. manifestó que habita la vivienda con su familia, incluyendo al Sr. F., cotitular del otro 50%, circunstancia que no fue objeto de controversia por la apelante.

Asimismo, el tribunal destacó que el argumento de la inexistencia de una representación entre condóminos no altera la legitimación activa de la actora, pues “el derecho que se ejercita no es de índole representativa, sino que se fundamenta en el daño directo sufrido por la actora en su calidad de condómina”. En este sentido, se valoró especialmente que el otro condómino, el Sr. F., ratificó todos los actos procesales llevados a cabo por la Sra. C. y manifestó expresamente que no tiene intención de entablar una demanda futura por el mismo daño.

Por lo expuesto, el tribunal resolvió que corresponde rechazar el agravio en cuanto a la falta de legitimación activa de la actora. Sobre este punto, la Cámara remarcó que “resulta insuficiente alegar que la Sra. C. no es titular del 100% del inmueble, sino que debía demostrar que no era usuaria o poseedora del bien”, consolidando la legitimación activa de la actora y cerrando el debate sobre este aspecto.

Especial importancia