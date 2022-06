Según los vecinos, la empresa Caminos de las Sierras les dió plazo de 30 días para abandonar sus viviendas y afirman que pretenden abonarles sumas irrisorias.

Esta semana se difundió por redes sociales un video viral de Olga de Bialet Massé, quien denuncia presiones. Siguen los conflictos por la polémica obra de la autovía de Punilla.

Mientras la provincia avanzó en la adjudicación de la obra a distintas empresas con las que ya firmó contratos y en algunos sectores ya hay máquinas trabajando, ambientalistas y vecinos autoconvocadosde la región denuncian presiones por parte de la empresa Camino de las Sierras para que abandonen sus hogares, ubicados por donde pasa la traza de las obras.

A comienzos de esta semana se difundió por redes sociales un video de una vecina de Bialét Massé, Olga, una mujer de 76 años que afirma: nos dieron 30 días «para desocupar la casa» ante lo que ella se pregunta: “de dónde voy a sacar la plata, con qué me voy a ir yo a comprar la casa’. La anciana habita en ese lugar hace más de 10 años y reclama por una pronta solución a este problema. «Es muy fea esta situación, alguien tiene que saber, alguna persona que sea justa, tiene que haber alguien» remarca en tono de preocupación.

Por su parte la empresa Caminos de la Sierras, en un comunicado difundido por Twitter señaló: “en el caso particular de la Sra. Olga Benavidez, la misma posee el usufructo del terreno donde tiene su casa, siendo los propietarios sus hijos, uno de los cuales está fallecido. Las gestiones extrajudiciales se iniciaron oportunamente con su nieta: Paola Soledad Galliano, y posteriormente, el personal del área expropiaciones avanzó en negociaciones con el abogado de la Sra Benavidez a fin de transmitirle tranquilidad ratificándole que se brindará solución a su situación”.

Olga es una de las vecinas que atraviesan una situación similar, pero hay otros vecinos con el mismo problema. Noelia, vecina de San Roque también es otra de las afectadas por esta mega obra. “Estamos ante una situación muy desesperante, porque no se nos está escuchando y no se nos dan soluciones ante los inconvenientes que estamos teniendo», expresó en una nota realizada por Canal 10 en el programa Crónica Matinal.

En su caso, expresó que la empresa le ofrece un «30% del valor fiscal de la propiedad. El problema es que la vecina no tiene posesión y solo le reconocerían el valor de lo construido y no el terreno ni el negocio. Ella es artesana y sostén económico de su familia. Noelia tiene una alfarería en el lugar y es el principal sostén económico de su familia. Además señaló: «es la desesperación que tenemos hace diez meses con otras familias del lugar» que están viviendo el mismo problema. «Están especulando con la miseria de la gente, están callando a las personas, a los que van arreglando no les permiten hablar de nada», aseguró en la entrevista con el medio colega.

Por último, condenó el gasto que se pretende hacer con la construcción de un nuevo puente y seguir «rompiendo el bosque nativo y contaminando el Lago San Roque.