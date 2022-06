El Tribunal Federal de Suiza, la máxima instancia judicial del país, ratificó una sentencia que estableció que la firma Uber debe ser tratada como empleadora y no como una plataforma de contacto entre conductores y viajeros, como alegaba.

El caso comenzó en 2019, cuando Ginebra la obligó a pagar prestaciones sociales para seguir operando.

El fallo de la Corte suiza rechazó el intento de la empresa estadounidense de transporte para que cayera, por arbitrario, el veredicto emitido por un tribunal de esa ciudad, que concluyó que los choferes que ahí trabajan tienen relación laboral con ella.

Autoridades cantonales

Las autoridades cantonales de Ginebra definieron la decisión como “histórica” y estimaron que será un precedente para otras regiones.

Por su parte, Uber declaró que la justicia no tomó en cuenta el hecho de que los conductores no quieren ser empleados y afirmó que no tiene otra opción que suspender temporalmente sus servicios en Ginebra.

Argumentó además que quienes usan su plataforma mantienen el control sobre cuándo trabajan y qué clientes aceptan; y adelantó que su intención es reanudar su contacto con las autoridades “para encontrar una solución aceptable” y que, por ahora, sus actividades en otros cantones no se verán directamente afectadas.

La llegada de Uber a Suiza, en 2014, generó controversia, y en algunos cantones, como Vaud, se tomaron decisiones judiciales similares en litigios individuales. Sin embargo, el caso que decidió el Tribunal Federal podría implicar que la compañía deje el país.