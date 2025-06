Confirman resarcimiento por cesantía y rechazan abandono de trabajo

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala V, integrada por los jueces Gabriel de Vedia y Beatriz Ethel Ferdman, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido de Luis Matías Sowa contra Transporte Crono S.A.S. y su administrador, Emiliano Garmendia.

La resolución partió de la verificación de que no se configuró el abandono de trabajo alegado por la demandada, pues el trabajador notificó a su empleadora sobre su estado de salud y la licencia otorgada por la ART, mientras que los avisos de las comunicaciones remitidas a la empresa no fueron desconocidos formalmente y coincidían con el domicilio que la propia demandada utilizaba en sus intimaciones.

La demandada había planteado agravios cuestionando la procedencia de las indemnizaciones por despido, la aplicación de los incrementos previstos en la ley 25.323, la condena al pago de la indemnización del artículo 80 LCT, la responsabilidad solidaria del administrador y la imposición de costas. Sin embargo, la cámara rechazó cada uno de estos argumentos. En relación a la supuesta configuración del abandono de trabajo, la jueza de grado había señalado que, conforme al artículo 244 LCT, la figura exige “la intimación previa al trabajador para su constitución en mora, la falta de justificación que impida cumplir con el débito laboral y la contumacia en la actitud de incumplir con el mismo, esto es desinterés”. En este sentido, la decisión enfatizó que la demandada no aportó pruebas suficientes para demostrar que las comunicaciones del trabajador no llegaron a su conocimiento o que existió mala fe de su parte.

En cuanto a los incrementos del artículo 2 de la ley 25.323, el fallo destacó que la ley 27.742, que derogó esas normas, no era aplicable retroactivamente. La resolución citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual “los hechos jurídicos deben juzgarse de acuerdo con la ley vigente al momento en que los mismos ocurren”, y rechazó la pretensión de aplicar retroactivamente la derogación, por no tratarse de sanciones de naturaleza penal.

