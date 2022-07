El tribunal juzgó la conducta reticente del hombre con perspectiva de género y le hizo un llamado de atención para que abone lo adeudado y no efectúe maniobras dilatorias que perjudican a la mujer

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Huinca Renancó rechazó la excepción de pago opuesta por el ex cónyuge, al sostener que los instrumentos que acompañó el hombre no reunían el requisito de idoneidad de pago. Por ello se ordenó continuar con la ejecución, iniciada por la ex cónyuge frente al incumplimiento de abonar la compensación económica acordada y homologada judicialmente.

Asimismo, actuando bajo los parámetros de la perspectiva de género, en el fallo se hizo un llamado de atención al demandado, para que en el futuro se abstenga de presentar medidas dilatorias de los derechos de quien fue su esposa.

Etapa

El juez Lucas Ramiro Funes, al analizar la cuestión, indicó que la causa se encontraba en etapa de ejecución de sentencia del acuerdo alcanzado por las partes -D. R. y W. R. V.-, conforme el cual las partes convinieron no sólo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados del régimen de responsabilidad parental sino también respecto de la atribución del hogar común o vivienda familiar, acordando una compensación económica para uno de los ex convivientes; en este caso, la mujer.

Así las cosas, el magistrado señaló que la señora D.R. inició la ejecución del acuerdo homologado, en lo que se refiere específicamente a la compensación económica, expresando que su ex no había abonado el monto estipulado.

Al analizar las excepciones opuestas por el hombre, el sentenciante indicó que los recibos acompañados muestran que la mujer ha percibido tales sumas en concepto de parte de “cuota alimentaria” o “prestación alimentaria”, precisamente contempladas como recibidas por la mujer.

Excepción

De lo expuesto, el tribunal derivó que el ejecutado opone excepción de pago, acompañando recibos con una imputación distinta (alimentos) a la reclamada en la ejecución (compensación económica) y exposiciones que no guardan relación con el reclamo ejecutorio de compensación económica efectuado.

Por ello, el juez sostuvo que, siendo que el ejecutado corre con la carga de la prueba del pago y no revistiendo de idoneidad los instrumentos acompañados por su parte, con la entidad suficiente para oponerse a la ejecución reclamada (compensación económica emergente de acuerdo homologado por éste Tribunal), es que correspondía rechazar la excepción de pago que opuso al progreso de la ejecución, promovida por la D.R.

Finalmente, el magistrado realizó un llamado de atención al demandado, expresando que debe honrar el compromiso asumido con quien fue su cónyuge, no confundir su ánimo con capacidad y voluntad de pago y efectuar oposiciones serias -no dilatorias- ante los reclamos que se le efectúan.

Reprimenda

Por ello, el magistrado solicitó al accionado que en adelante actúe con la perspectiva de género adecuada y necesaria en el caso, abone la compensación económica acordada y, con ello, permita que la señora R. pueda emprender la capacitación que merece y necesita, para de este modo aspirar a ingresar en el campo laboral con tranquilidad para ella y sus hijos.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que, rechazadas las excepciones opuestas por el demandado W.R.V., corresponde aprobar la planilla de liquidación y ordenar que, al existir un saldo impago a su cargo, procede -conforme el artículo 810 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia- ordenar que se continúe con la ejecución en contra del ejecutado, hasta hacerse íntegro pago a la ejecutante del saldo reclamado en concepto de compensaciones económicas atrasadas y adeudadas.

Autos: «R., D. – SOLICITA HOMOLOGACIÓN»