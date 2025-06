Confirman juicio por pornografía infantil pese a planteos sobre IA

Un hombre fue acusado de publicar, distribuir y poseer pornografía infantil, y el tribunal resolvió elevar la causa a juicio, desestimando los argumentos de la defensa, que sostenía que no se había acreditado la existencia de víctimas reales y que las imágenes podrían haber sido generadas mediante inteligencia artificial (IA).

En su planteo, la defensa argumentó que ninguna de las supuestas víctimas había sido identificada, y cuestionó la autenticidad de las imágenes al señalar que no se contaba con metadatos que permitieran establecer su fecha de creación o determinar si representaban a personas reales o simuladas digitalmente. En ese sentido, sostuvo que no se había acreditado si las imágenes eran producto de herramientas tecnológicas como la IA, y apeló la decisión judicial por considerar que no se había analizado adecuadamente el elemento normativo relacionado con la edad ni la existencia concreta de las personas representadas.

El caso fue revisado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana. Los jueces Mariano Magaz, Humberto Bottini y María Pía Leiro confirmaron la resolución de primera instancia que ordenó la elevación a juicio, sentando así un precedente relevante en la materia.

Los camaristas destacaron que, más allá de los cuestionamientos sobre la identificación de las víctimas, las imágenes y videos existían y contenían representaciones de menores de entre 3 y 13 años. Señalaron que el material estaba disponible para ser analizado durante el juicio, lo que permitiría determinar si se trataba de personas reales o simulaciones creadas digitalmente.

Frente al planteo de que el artículo 128 del Código Penal sólo protegería a víctimas reales, el tribunal recordó que tanto la normativa nacional como los compromisos internacionales asumidos por Argentina son abarcativos de las representaciones, ya sean reales o simuladas. En especial, hicieron referencia al Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 25.763), que define la pornografía infantil como “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas”.

A partir de esta base, los jueces señalaron que la reforma del artículo 128 del Código Penal (Ley 27.436) incorporó esta perspectiva internacional, estableciendo que también se sancionan las representaciones de menores en contextos sexuales, incluso si fueron generadas mediante inteligencia artificial.

En su análisis, los magistrados subrayaron que la norma utiliza el término “representación”, definido por la Real Academia Española como una “imagen o idea que sustituye a la realidad”. En consecuencia, concluyeron que toda imagen sexual de un menor, ya sea real o simulada, está alcanzada por la ley penal vigente.

“De lo contrario —advirtieron—, permitir imágenes o representaciones sexuales de menores generadas con nuevas tecnologías conduciría a una normalización de la pedofilia y pondría en riesgo el bien jurídico protegido: la libertad e integridad sexual de las infancias.”