Confirman fuero federal en demanda por millas vinculada al transporte aéreo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, resolvió rechazar la apelación interpuesta por los actores en un proceso ordinario iniciado contra LAN Argentina SA, en el que se reclamaba la reparación de daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento de un contrato de compra de millas. La decisión confirma la resolución de primera instancia que había admitido la excepción de incompetencia y ordenado la remisión del expediente a la Justicia Civil y Comercial Federal.

Para fundar su decisión, el tribunal —integrado por los jueces Matilde Ballerini, Eduardo R. Machin y Alejandra Noemí Tevez— subrayó que, si bien el contrato de millas podría entenderse, en apariencia, como una relación de consumo en el marco del derecho privado, la pretensión central del proceso consistía en el canje de millas por pasajes de transporte aéreo. En ese sentido, indicaron que lo que se encuentra en debate es “la pretensión incumplida de un servicio de transporte aéreo”, lo cual conlleva la intervención del fuero federal.

El voto mayoritario remarcó que “no se encuentran en juego ni comprometidos los principios básicos de la actividad aérea ni las disposiciones del Código Aeronáutico”, haciendo alusión al dictamen de la Sra. Fiscal General, quien sostuvo que la causa debía permanecer en el fuero comercial. No obstante, el tribunal decidió modificar la jurisprudencia que venía sosteniendo para casos análogos, a la luz de recientes precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En particular, mencionaron los fallos “Guerra, Andrea Elizabeth c/Despegar.com.ar SA y otro s/ordinario”, “Rey, Laura Andrea c/Aerolíneas Argentinas SA s/ordinario” y “Galeano, Melina Giselle c/Despegar.com.ar SA y otro s/ordinario”, todos del 8 de octubre de 2024. Allí, la Corte resolvió que, cuando el litigio gira en torno a la regularidad del proceder de una línea aérea y se vincula con el servicio de transporte, debe intervenir el fuero federal, incluso si la cuestión de competencia no tiene carácter de sentencia definitiva. Según lo destacó el tribunal, la Corte hizo operativa una excepción a esa regla general cuando se verifica una “denegación del fuero federal”.

