La empresa accionada argumentaba que la documentación en que se basó el tribunal para condenarla tenía carácter privado y había sido confeccionada sin su intervención, lo cual fue desestimado

Al considerar que la prueba obrante en la causa revelaba la contratación efectuada, así como la remisión y entrega de los elementos vendidos, así como que el marco probatorio demostró con suficiencia la celebración de las operaciones invocadas por la accionante, documentadas en las facturas acompañadas y la recepción por parte del demandado de las mercaderías que allí se indican, las cuales no fueron abonadas, la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación de Maguma SA y confirmó la condena en favor de Brudan SRL.

La demandada apeló la sentencia que hizo lugar a la demanda por incumpliento contractual y ordenaba que pague a la actora, la suma de $435.816 e intereses, argumentando que la supuesta compraventa de mercadería se prueba con facturas y remitos acompañados, pero los documentos ofrecidos como prueba son instrumentos privados efectuados y confeccionados unilateralmente, sin intervención alguna por parte de la demandada.

La accionada expuso -además- que no se ha probado acabadamente que la supuesta mercadería haya sido efectivamente entregada, ya que los remitos ofrecidos tienen el carácter de instrumentos privados.

Examen

Sin embargo, al resolver, el tribunal integrado por los vocales María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores indicó que no es posible afirmar, como postula el apelante, que el sentenciante haya tenido por cierta la operación de venta y la falta de pago por parte de la accionada sin haber brindado motivo alguno que acredite tal extremo, ya que del examen de la causa se desprende que se han considerado los términos en que fue formulada la demanda y la prueba aportada al proceso.

La alzada repasó las constancias de la causa, observando que la demandada no diligenció prueba que posibilite desvirtuar las afirmaciones formuladas por la parte actora y que la negativa genérica de los hechos efectuada lució inverosímil, particularmente al cotejarla con el material probatorio aportado por la contraria.

El fallo remarcó que la accionada se limitó a desconocer la deuda reclamada, la recepción de la mercadería y la autenticidad de los cheques, cuestiones que han sido rebatidas por la documental de autos.

Detalle

En esa dirección, la cámara apuntó que las facturas otorgadas por la empresa Brudan SRL y copias de los remitos de la mercadería entregada, se observa el detalle de la mercancía objeto de venta, los importes correspondientes a las mismas y las fechas en que se realizaron las operaciones.

Los vocales advirtieron asimismo que dicha mercadería ha sido entregada por la accionante en el domicilio de la demandada y que las entregas fueron realizadas entre los meses de julio de 2016 y octubre de 2016, lo que se condice con los dichos narrados por la accionante.

El tribunal valoró igualmente que todos los remitos acompañados se encuentran firmados y la parte demandada no ha desconocido las firmas insertas en los mismos.

Cheques

El decisorio consideró que los cheques presentados como prueba fueron librados por el presidente de la firma demandada y que, según el informe del Banco BBVA, fueron rechazados por orden de no pagar, atento existir una denuncia policial y que luego la existencia de dicha denuncia no fue invocada por la demandada al contestar la demanda, ni adjuntó material probatorio alguno sobre la constancia de la misma.

Así las cosas, la alzada argumentó que mal puede considerarse que la prueba no permite tener por acreditada la deuda, pues la parte actora ha demostrado que su reclamo era legítimo mientras que el demandado no agregó ningún elemento que demuestre la cancelación de los créditos sino que, por el contrario, tampoco hizo diligencia alguna para probar sus dichos, por lo que en el fallo se resolvió que la queja formulada no podía ser acogida.

Autos: “BRUDAN SRL C/ MAGUMA SA – ORDINARIO – COBRO DE PESOS – EXPTE. 6709186”