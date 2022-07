La decisión ratificó que la prueba presentada no tenía la fidelidad necesaria para lograr el convencimiento de que la tercera ocupante ejercía un derecho posesorio sobre el inmueble

En el marco de un desalojo por vencimiento de contrato de locación, en el que el demandado no se presentó sino que lo hizo un tercero, como tercera ocupante del inmueble y no demostró el carácter de poseedora que invocó, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la sentencia de lanzamiento impugnada. Ese tercero intentó casar el fallo cuestionando que no se haya valorado la prueba que hacía a su derecho de ocupar el bien.