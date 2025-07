Confirman condena por choque: no prueban cruce indebido de la víctima

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Rocío Ariadna Russo contra Ernesto Fabián Alvez Olivera y su aseguradora, con la única modificación relativa a la tasa de interés aplicable. La Sala A del tribunal, integrada por los jueces Carlos Calvo Costa y Sebastián Picasso, resolvió que debía aplicarse la tasa pasiva del Banco Nación desde la fecha del hecho hasta la sentencia de primera instancia, y a partir de entonces, la tasa activa cartera general. Asimismo, impuso las costas de alzada en el orden causado.

En su voto, el juez Calvo Costa explicó que el caso se encuadra en los términos de los artículos 1757 y 1769 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por la circulación de vehículos. En ese marco, sostuvo que bastaba a la actora con acreditar el contacto material con el vehículo conducido por el demandado y los daños sufridos, lo que resultó indiscutido. La carga de la prueba recaía sobre el demandado y la aseguradora, quienes debían demostrar la existencia de una causa ajena que interrumpiera el nexo causal, como el hecho de la víctima. Sin embargo, no lograron acreditar ninguna eximente válida, razón por la cual se confirmó la responsabilidad atribuida por el juez de grado.

El tribunal destacó que el camión conducido por el demandado fue el vehículo embestidor, circunstancia que, según doctrina reiterada, presume la causalidad de quien embiste por la parte delantera. La declaración testimonial de Jennifer Andrea Garay, que sostuvo haber presenciado cómo el camión impactó desde atrás al Honda Fit de la actora, no fue cuestionada ni impugnada por la parte demandada y reforzó la versión de los hechos sostenida por la actora. Incluso prescindiendo de dicho testimonio, agregó el juez, la prueba producida resultaba suficiente para confirmar la condena, ya que los emplazados no lograron romper la presunción de causalidad prevista en el art. 1757.

Incapacidad