Confirman aumento de la cuota alimentaria pese a reclamo del padre por su nueva familia

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María rechazó el recurso de apelación presentado por un padre contra la sentencia de primera instancia que fijó una cuota alimentaria superior a la peticionada por la parte actora.

El tribunal también desestimó el agravio del hombre relacionado con la formación de una nueva familia como motivo para reducir el incremento de la cuota.

Además, el fallo confirmó que la obligación alimentaria debía regir desde la fecha de la interposición de la demanda y no desde su notificación, tal como había sido establecido inicialmente.

La decisión, emitida por los vocales Augusto Gabriel Cammisa y Alberto Ramiro Domenech, analizó los argumentos del apelante, quien cuestionó dos puntos centrales de la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, se sostuvo que se había vulnerado el principio de congruencia, alegando que el juez resolvió “extra petita” al fijar una cuota alimentaria superior a la solicitada por la parte actora. Según su planteo, los actores habían pedido un 35% de los haberes del progenitor, sin establecer un piso mínimo, pero el juez resolvió fijar el 40% y un mínimo del 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

El apelante argumentó que esta decisión le resultaba gravosa, ya que su único ingreso provenía de su empleo en relación de dependencia en una S.R.L.

El segundo aspecto cuestionado por el progenitor fue la retroactividad de la cuota alimentaria, ya que el juez había dispuesto que esta se debía desde la fecha de la interposición de la demanda y no desde su notificación. Argumentó que, al no haber tenido conocimiento previo del inicio del incidente de aumento de cuota, esta decisión lo perjudicaba injustamente.

Respecto del primer agravio, la cámara señaló que la naturaleza de la obligación alimentaria es siempre mutable, adaptándose a las necesidades de los beneficiarios, y que estas necesidades, como el crecimiento de los hijos y la inflación, no requieren demostración específica. El tribunal destacó que es de conocimiento público y notorio que el costo de manutención de los hijos aumenta con el tiempo y que la situación inflacionaria del país agrava este contexto.

Realidad