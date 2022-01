El tribunal concluyó que el accionante no hizo abandono de sus tareas y mostró voluntad de continuar en su puesto, lo que no fue aceptado por las firmas demandadas

Al considerar que no existió abandono de trabajo de un ex chofer, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba condenó a la empresa Sita SA y extendió solidariamente la responsabilidad a la firma Plus Ultra SA, en los términos del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), por los rubros laborales e indemnizaciones del despido considerado injustificado.

Luis Héctor Ríos, chofer de larga distancia, señaló que el 16/1/2014 la empleadora lo notificó, por escritura pública, aduciendo ausencias injustificadas en viajes de los días 12 y 14 del mismo mes y año, para que las justifique y proceda reincorporarse a sus tareas habituales, bajo apercibimiento de considerar su conducta como abandono de trabajo.

Ante ello, señaló que respondió negando categóricamente los términos de la comunicación referida, dado que jamás le fue notificado el reingreso al diagrama de viajes, por lo que nunca omitió presentarse a trabajar, lo que evidencia que lo único que buscaba la empresa era “plantar” una causa falsa que justificara el despido.

Ríos continuó relatando que el 18 de enero siguiente fue en busca del colectivo para llevarlo a la terminal, intentando cumplir con su jornada laboral, y se dio con que la unidad no estaba, porque había sido retirada por un compañero por órdenes patronales, no pudiendo llevar la queja a ningún sector, dado el parate general por el mes que corría.

El trabajador agregó que dos días después de este último episodio fue despedido con causa por sus supuestas inconductas, como dependiente de la empresa, llevadas a cabo el 18/1/2014, presuntamente, al ausentarse del servicio asignado, por lo cual rechazó el despido e intimó al pago de las indemnizaciones de ley.

Intercambio

Al dirimir la controversia, el tribunal integrado por la vocal Nancy El Hay, tras evaluar la prueba rendida, señaló que del intercambio epistolar reseñado anteriormente se evidencia el abandono de trabajo que motivó el despido patronal, relativo a la ausencia a tomar servicio el día indicado en la escritura pública respectiva, aludiendo a las circunstancias anteriores, en las que el accionante tampoco supuestamente se presentó a cumplir con sus obligaciones.

Así las cosas, la magistrada observó que, a pesar de haberse constatado mediante instrumento público la ausencia del actor el 12/1/2014, no se demostró que debiera cumplir con ese servicio en esa oportunidad e incluso también el 14 del mismo mes, pero, además, en el ínterin éste había intimado a la patronal a que se aclare su situación por no otorgarle trabajo, le pague de diferencias salariales y responda a la registración en las epistolares enviadas, advirtiéndole de que -si no había respuesta- retendría prestación del servicio.

En tales condiciones, la jueza sostuvo que la ausencia del 18 de enero que sustenta la comunicación rescisoria no es atendible ni mucho menos puede configurar abandono de tareas, cuando sabido es que este instituto requiere de elementos objetivo y subjetivo, sin que -aunque se considerara probado el primero- el último se configure en autos, dada la intención continuista manifestada en reiteradas oportunidades por el laborante.

Asimismo, la sala valoró la declaración del compañero de trabajo del demandante, de apellido Quinteros, quien expuso con claridad la ausencia de Ríos en los diagramas y de modo repentino, al punto que le llamó la atención que dejara de incluírselo cuando estaban de viaje; esto es, en pleno cumplimiento de su función.

Extinción

Por ello, en el fallo se resolvió que la extinción se considera incausada y se subsume en lo dispuesto por los artículo 242, 243 y concordantes LCT, ordenando el pago de las indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración mes de despido y la prevista por el artículo 2 de la ley 25323 (de Indemnizaciones Laborales), en el caso de la última, habiendo sido intimada la patronal al pago de las primeras sin efectuarlo, alcanzando 50% de ellas.

Al analizar la cuestión, la vocal indicó que surge de lo depuesto por los asistentes al tribunal la actuación conjunta, alternativa y eventualmente confusa de Sita SA y Plus Ultra SRL al momento de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el que laboraba Ríos.

En esa dirección, la decisión resaltó que, por lo expuesto por los laborantes, las tareas, modalidad, destinos, ingresos y transferencias o cesiones de una firma a la otra, fueron comunes a todos ellos, lo que motiva se considere que a pesar de figurar Ríos como empleado de Sita SA, por su intermedio prestara servicios también para la codemandada Plus Ultra SA, en los términos del artículo 29 LCT.

Autos: RÍOS, LUIS HÉCTOR C/ SITA SA Y OTROS – ORDINARIO – OTROS (LABORAL), Expte. 3267385