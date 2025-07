Condenan por muerte en accidente vial y obligan al seguro a cubrir los daños

El Juzgado Civil y Comercial de 40ª Nominación de Córdoba resolvió admitir la demanda por daños y perjuicios promovida por la madre de una menor fallecida en un siniestro vial, y además extender la condena a la aseguradora Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, al rechazar la exclusión de cobertura alegada por esta última por supuesto estado de ebriedad del demandado.

La decisión fue adoptada por el juez Alberto Julio Mayda, quien consideró acreditada la responsabilidad exclusiva del demandado en el hecho, y la falta de cumplimiento de los requisitos legales por parte de la aseguradora para oponer la exclusión contractual.

El siniestro se produjo cuando el demandado, al intentar encolumnarse detrás de una camioneta que realizaba una maniobra de sobrepaso, invadió el carril contrario sin observar con la antelación suficiente que circulaba una motocicleta conducida por la actora y acompañada por su hija menor, a quienes terminó embistiendo de forma frontal.

El juez valoró que el accionar del demandado fue imprudente, tanto por no haber respetado la distancia intervehicular con el vehículo que lo antecedía como por no lograr retornar a su carril con seguridad, lo cual derivó en el impacto fatal. “No pudo realizar la misma maniobra y volver a su carril, por una imprudencia en el manejo que no le permitió observar con el tiempo suficiente que de frente venía circulando la moto de la actora”, indicó el magistrado al ponderar la prueba producida.

En consecuencia, el juez consideró acreditado que el demandado es el único responsable del siniestro ocurrido, al haber violado normas básicas de tránsito y conducción segura. La colisión provocó la inmediata pérdida de la vida de la pequeña hija de la actora y lesiones graves en esta última, así como la destrucción total de la motocicleta. “Despidiendo a sus dos ocupantes, con el fatal y lamentable desenlace”, describió la sentencia en uno de sus pasajes más contundentes al explicar las consecuencias del impacto.

Defensa