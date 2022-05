Al considerar acreditado el vaciamiento de la empresa y el fraude a la ley laboral, al tener registrado de manera deficiente a quien cumplía funciones de redactor para la empresa de redacciones y publicidades Daraica SA, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo solidariamente responsables a los socios y directivos de esa firma misma por lo rubros laborales adeudados al accionante.

El demandante relató que ingresó a trabajar el 1/10/1999 finalizando dicha relación el 1/6/2012 por despido sin causa. Manifestó que la sociedad estaba dirigida en sus inicios por D. C., M. U. y F. G. y posteriormente fue conocida comercialmente como “DM3”. En septiembre de 2011 falleció D. C. y se sumó a la vicepresidencia su hijo, G. C..