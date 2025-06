Condena por maniobra indebida durante el parto que causó daño emocional a una madre

El Juzgado Civil y Comercial de 40ª Nominación de Córdoba, a cargo del juez Alberto Julio Mayda, resolvió condenar al médico interviniente G. G. N. G. y al Sanatorio Allende SA a indemnizar a la actora por daño moral y daño punitivo, y ordenó la publicación de la sentencia en un matutino. La decisión surge tras comprobar que en el parto de su primer hijo la Sra. A. C. fue sometida a una maniobra que, aunque no le dejó secuelas físicas permanentes, le provocó un daño espiritual significativo.

El juez Mayda indicó que no existía controversia respecto a que la Sra. A. C. fue atendida el 6 de mayo de 2021 por el Dr. G. G. N. García en el Sanatorio Allende SA, pero advirtió que no había coincidencia en cuanto a la realización de la maniobra de Kristeller, la atadura de la pierna ni la existencia de los daños invocados. Sin embargo, destacó que “del relato de la Sra. C. surge que, luego de haber dilatado en forma completa, el Dr. G. le indica que comience a pujar y que al ver que no lograba expulsar al bebé, casi en forma inmediata, con una escalera, se recostó sobre el cuerpo de la actora colocando el codo sobre el pecho y abdomen haciendo una inmensa presión”, en una descripción que fue ratificada por su pareja y no impugnada por la defensa.

El juez valoró especialmente las pruebas presentadas por la actora, como las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp mantenidas pocas horas después del parto, que fueron autenticadas por peritos informáticos y reconocidas por las destinatarias citadas como testigos. Una de las frases destacadas fue “En un momento eran 5 alrededor mío. Eduardo me abanicaba para que no me desmayara. Otra me tenía el alcohol debajo de la nariz. Mi obstetra estaba enteramente encima mío para empujar a Felipe (pesa como 120 kilos) yo sentía las costillas y decía las quiebra”.

El tribunal ponderó que la omisión de la maniobra en la historia clínica “implica una presunción en contra del médico y el sanatorio demandado e invierte la carga de la prueba”, por lo cual correspondía a los demandados demostrar su diligencia, lo que no ocurrió. A su vez, de la foja de Ginecología y Obstetricia del día del parto surge que a las 20:13 se realizó una “sutura de desgarro sp”, y aunque los peritos oficiales no pudieron asegurar el origen exacto de la cicatriz, se consideró que se corresponde con el desgarro relatado por la actora.

Reconocimiento