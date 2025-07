Charlas de Café: Contrapuntos puso el foco en el futuro del proceso laboral

En un nuevo encuentro del ciclo, el abogado Matías Diplotti y el juez Ignacio Villada destacaron los logros del procedimiento abreviado y debatieron cómo sostener su agilidad frente a la implementación plena del inciso K en los tribunales del trabajo. Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un sistema unificado. Se plantearon dudas sobre la creación de un cuerpo de medicina forense

Por Carolina Klepp y Silvina Bazterrechea

En el tercer encuentro del ciclo de Charlas de Café: Contrapuntos, organizado por Comercio y Justicia, el abogado laboralista Matías Diplotti y el juez de Conciliación y Trabajo Ignacio Villada fueron los expositores invitados para abrir el debate sobre el procedimiento declarativo abreviado (PDA) y la inminente implementación plena del inciso K en los tribunales del trabajo.

El evento, que tuvo lugar nuevamente en el espacio Zeta Buen Pastor, reunió a magistrados, abogados litigantes, funcionarios y académicos en un clima distendido que no impidió un intercambio riguroso y enriquecedor sobre los desafíos del fuero laboral. La propuesta que cuenta con el respaldo del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Blas Pascal y el Colegio de Abogados, apunta a fortalecer el pensamiento crítico, propiciar la formación profesional continua y generar espacios de intercambio sobre los temas más relevantes de la justicia local.El PDA: una herramienta eficaz

Tanto Villada como Diplotti coincidieron, junto al público presente, en que el procedimiento declarativo abreviado se ha consolidado como una herramienta eficaz para agilizar los conflictos laborales. “Al principio, muchos teníamos dudas sobre su efectividad, pero el compromiso de los magistrados permitió que las causas que se tramitan por PDA se resuelvan con mayor celeridad y eficacia”, señalaron durante el encuentro.

En esa línea, una de las conclusiones compartidas fue la necesidad de avanzar hacia un sistema de oralidad plena, que reemplace definitivamente el modelo dual que hoy convive entre procesos orales y escritos. “Hay que ir hacia la oralidad en todos los casos. Dos sistemas es insostenible”, coincidieron varios de los asistentes. Esta duplicidad, alertaron, genera situaciones como la de un mismo trabajador litigando por separado sobre una misma causa.

Inciso K: desafíos para no perder la celeridad

El centro del debate giró en torno al futuro de la oralidad laboral, especialmente ante la implementación del último supuesto pendiente: el previsto en el inciso k del artículo 83 bis, relativo a las enfermedades laborales no reconocidas por las comisiones médicas, que ampliará significativamente los casos tramitados bajo modalidad oral. En este punto, surgieron diferencias y preocupaciones sobre cómo mantener los principios de agilidad y sencillez del PDA.

“El desafío es sostener el espíritu del proceso abreviado. No hay que permitir que se transforme en un proceso ordinario más”, advirtió Matías Diplotti, quien insistió: “Ante la duda, hay que ser pro-PDA”. Y agregó con énfasis: “Veo el fantasma de la mora judicial y me preocupa. Aunque bajaron los plazos, no puede un trabajador esperar años por una resolución”.

Villada, por su parte, abogó por una mirada flexible: “No podemos ser dogmáticos. Ser rígidos es lo peor”, sostuvo, en referencia a la necesidad de mantener un sistema que responda a la realidad concreta de cada litigio y permita soluciones efectivas.

¿Cuerpo de Medicina Forense?

Otro de los puntos que generó debate fue la eventual creación de un cuerpo de medicina forense en el fuero laboral. Algunos de los presentes recordaron que la ley procesal vigente establece que los peritos deben ser sorteados y advirtieron que cualquier cambio debería pasar previamente por la Legislatura y no implementarse por vía reglamentaria a través del Tribunal Superior de Justicia.

Ignacio Villada relativizó la controversia, aclarando: “No conozco los detalles de cómo será ese cuerpo, pero entiendo que la intención del TSJ es dar mayor celeridad al sistema. Si es funcional y garantiza la tutela efectiva, creo que terminará siendo aceptado”.

Construcción colectiva

Este encuentro volvió a poner en evidencia la potencia del espacio Charlas de Café: Contrapuntos como ámbito de formación, debate y construcción colectiva. Como expresó uno de los participantes, “lo valioso es que aquí no se baja línea: se discute con profundidad y respeto”.

Comercio y Justicia reafirma así su compromiso con la generación de espacios colaborativos que fomenten el análisis jurídico desde múltiples perspectivas, aportando herramientas concretas para repensar y mejorar la práctica profesional y el funcionamiento del sistema judicial.

Algunos de los que dijeron presente

Carlos Toselli. Decano electo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (foto). “Comercio y Justicia es una gran puerta al conocimiento, estas Charlas permiten expresar las ideas y conocer las novedades que ocurren en el ámbito jurídico, es imprescindible contar con la lectura y todo lo que implica este medio”.

Valentina Latzina. Jueza de Conciliación y Trabajo

“Estas Charlas generan un espacio de mucho valor, permiten una mirada multidimensional y nos pone a niveles de igualdad con los letrados que litigan”.

Gustavo Ariel Vaca. Abogado litigante

” Este formato permite debatir las estructuras actuales y permite un acercamiento humano que a veces uno no lo encuentra en tribunales”.

La mirada de nuestros expositores

Matías Diplotti. “Ha sido muy interesante, muy enriquecedora, me toca a veces dar clases magistrales en las cuales muchas veces no hay espacio para el debate, estas Charlas permiten el contrapunto y nos retroalimentan, es espectacular”.

Ignacio Villada. “Ha sido una experiencia muy buena, a diferencia de los formatos tradicionales, acá podemos debatir, todos pudieron opinar y se sacaron conclusiones enriquecedoras”.