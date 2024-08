Causa Yañez: declara el ex jefe de la Residencia de Olivos

Daniel Rodríguez, ex jefe de la Quinta Presidencial durante el mandato de Alberto Fernández, fue llamado por la Justicia para declarar en el caso de presunta violencia de género ejercida por el ex presidente a su ex mujer Fabiola Yañez.

Este lunes 26 de agosto, deberá presentarse en Comodoro Py, ante el juez Julián Ercolini, debido a la estrecha relación personal y profesional que lo vincula con el ex mandatario, motivo por el cual la Justicia supone que podría tener conocimiento del vínculo que había entre ambos implicados durante el periodo 2019 – 2023.

Durante sus funciones en Olivos, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa; su relación con Fernández proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner dado que ambos pertenecían al Peronismo.

Rodríguez fue bombero de la Policía Federal; trabajó como custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

Semanas atrás, el ex presidente de la Nación sostuvo, y hasta el momento no se retractó, que está “siendo acusado” de algo que “no hizo” y que “nunca ha golpeado” a Yañez ni a “ninguna mujer”.