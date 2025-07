Causa “Seguros”: la Corte rechazó la recusación de Fernández contra el juez Ercolini

En el marco de la causa “Seguros”, la Corte Suprema rechazó la recusación que el ex presidente Alberto Fernández presentó en contra del juez Julián Ercolini.

Ercolini fue relevado en febrero por Sebastián Casanello, que tomó la pesquisa a su cargo y procesó a Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández recusó a Ercolini cuando comandaba la investigación. Aportó chats entre ellos, datados entre octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Durante una audiencia ante la Cámara Federal, afirmó que el magistrado lo quería “preso” y que le quería “cobrar venganza”, También aseguró que estaba seguro de que era parcial.

El camarista Roberto Boico rechazó la recusación y sostuvo que los chats no servían como prueba porque se presentaron tarde. Además, objetó que no haya datos del teléfono que, supuestamente, captó las imágenes que los documentarían. Asimismo, destacó que no se sabe quién es su titular del teléfono y que no se lo llevó a la Justicia para peritarlo.

La defensa de Fernández apeló, pero la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora, la Corte ratificó el fallo de la máxima instancia en lo penal federal.