Una asesora del diputado Milman afirmó que temía que sus datos personales se difundieran y que los borró aconsejada

En el marco de la pesquisa por el atentado en contra de la vice presidenta, Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, declaró que borró mensajes de su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que aceptó recomendaciones para limpiar el aparato.

Además, aseguró que su amiga y compañera de trabajo Carolina Gómez Mónaco la llevó hasta una oficina de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en donde estaban Milman y un perito, para concretar la medida.

“Yo estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos” afirmó Bohdziewicz, quien acotó que no creyó que se perjudicaría con su decisión.

La vicepresidenta se refirió a los dichos de la testigo. En su cuenta de Twitter, posteó un fragmento de una nota periodística publicada en el diario Página 12: “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Patricia Bullirchi (sic), es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave”, reza la publicación.

“La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”, sumó, entre otras opiniones.

Bullrich respondió, también a través de Twitter. Subió la captura de pantalla de una nota que decía “Alberto Fernández se sumó a la denuncia contra Patricia Bullrich por el atentado a Cristina Kirchner”.

“Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno”, agregó Bullrich.

Por lo pronto, la llamada “pista Casablanca” sigue sin modificarse.

Cabe recordar que el material que, según la testigo, borró asesorada, se recuperó y analizó.

El bar

En su nueva presentación, la joven ratificó que nunca escuchó a Milman decir “cuando la maten yo voy a estar en la Costa”, en un bar ubicado en la esquina del Congreso.

Esa frase fue supuestamente oída por el asesor legislativo Jorge Abello 48 horas antes del ataque, según declaró el hombre a fines de septiembre del año pasado.

La jueza y el fiscal localizaron a los testigos que estaban con Milman el día que se supone que dijo “cuando la maten yo voy a estar en la Costa”, las asesoras Bohdziewicz y Gómez Mónaco.

Las dos negaron haber estado en Casablanca. Luego de que les mostraran videos de seguridad donde se las veía, admitieron su presencia pero sostuvieron que no escucharon al legislador expresarse con aquellas palabras.

La querella pidió que se secuestran sus teléfonos. La jueza se opuso porque consideró que la solicitud no estaba debidamente fundada y que se trababa de testigos, no de acusadas.

El caso escaló con recusaciones hasta que la Cámara Federal habilitó revisar los teléfonos.

El 1 de diciembre, las mujeres los entregaron, como reclamó la querella. El análisis del contenido quedó bajo la órbita de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Una de ellas aclaró que cambió el teléfono, aunque explicó que el anterior lo tenía una hermana suya y podía aportarlo.

Por su parte, Bohdziewicz reconoció que había borrado fotos después de asesorarse.

Cuando el fiscal le preguntó si tenía conversaciones con Milman, respondió: “Sí, de temas laborales”. “Pero quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos intimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré. De todas formas, quiero aclarar que nunca hablé de nada relacionado con el atentado en cuanto a una participación criminal en el mismo. Sí hemos hablado sobre el tema desde el punto de vista de lo que se escuchaba por los medios”, explicó al hablar por primera vez.

Consultada sobre quién la asesoró, declaró: “Yo me asesoré, pero lo decidí sola, por voluntad propia. Mi miedo son los medios”.

Además, expuso que el borrado lo hizo una semana antes de presentarse en Comodoro Py, cuando la Cámara Federal debía resolver el secuestro de los los teléfonos.

La semana pasada, Bohdziewiczse presentó en tribunales con el abogado Rafael Diaz Flaqué y pidió ampliar su declaración.

Como el fiscal Carlos Rívolo estaba de licencia, le fijaron la audiencia para mañana, miércoles 10 de mayo. Sin embargo, Bohdziewicz insistió: el pasado viernes se apersonó en Comodoro Py para declarar, según expuso, “en virtud de haber recibido presiones”. La fiscal Alejandra Mangano resolvió interrogarla.

Luego de brindar detalles, por ejemplo, sobre el estado de ánimo de Milman días antes del ataque a la ex jefa de estado, la joven aseguró que se reunió con su colega asesora, quien le comentó que el diputado “le dijo que había hablado con Patricia” y que les iba a “poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara”.

Luego, describió la escena en la que finalmente suprimió el contenido.