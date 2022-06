Dos policías bonaerenses dijeron ante la Justicia que no recordaban haber concurrido al country Venados II, de la localidad de Canning, en la noche del 26 de junio del año pasado, por un hecho de abuso sexual, tal como aseguraba la joven que denunció al futbolista colombiano Sebastián Villa.

Las declaraciones se realizaron a última hora de la tarde de ayer ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, de Lomas de Zamora, quien aguarda para esta mañana el testimonio «clave» de una médica, quien atendió a la víctima en el Hospital Penna.

La joven había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta del country dos policías a bordo de un patrullero, después de un llamado al 911, y hasta aportó a la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de chat en los que Villa supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que «arreglar» a los efectivos que concurrieron para no «meterse en problemas».

Sin embargo, no sólo los policías supuestamente involucrados dijeron no recordar haber concurrido al country sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas, en la noche del 26 de junio del año pasado, dijeron las fuentes consultadas.

De todas formas, los investigadores señalaron que el informe del 911 puede no ser concluyente porque la llamada pudo haber sido realizada por algún vecino a la seccional policial directamente sin pasar por el teléfono de emergencias 911.