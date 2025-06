Caso Neonatal: la defensa de Brenda Agüero anticipó que casará la sentencia

Luego de que la Cámara 7° del Crimen y los jurados populares condenaran a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, su abogado defensor, Juan Manuel Rivero, anunció que presentarán un recurso de casación contra el fallo. La decisión se basa en lo que considera una condena sin pruebas concluyentes y con irregularidades en el proceso judicial.

“Vamos a revisar cuidadosamente los fundamentos de la sentencia y preparar la casación”, afirmó Rivero. El letrado señaló que el fallo no fue unánime, lo que habilita la posibilidad de una doble fundamentación: una postura mayoritaria condenatoria y otra minoritaria en favor de la acusada.

Para la defensa, el juicio dejó muchas dudas sin despejar. “Hay explicaciones médicas que no se pudieron dar en el juicio”, subrayó Rivero, quien remarcó que, de los 13 casos investigados, en al menos ocho no hubo claridad médica sobre las causas de las descompensaciones o fallecimientos. “No tienen explicación homicida”, sostuvo.

Críticas al proceso y a la absolución del exministro

El abogado también calificó como “llamativa” la absolución del exministro de Salud Diego Cardozo, uno de los principales señalados por la querella en la investigación por las muertes ocurridas en el hospital público. “Es algo que vamos a analizar”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de presiones externas durante el juicio, Rivero evitó confirmar las denuncias hechas por su colega Gustavo Nievas, quien había mencionado presiones políticas y policiales sobre el jurado. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la defensa avance con planteos al respecto. “Tenemos que revisar el sistema. Ha habido cosas que nos hicieron pensar que el fallo ya estaba definido”, indicó.

Rivero también denunció arbitrariedades procesales durante el juicio, como la negativa a permitir que Agüero hablara con su defensa en privado antes de pronunciar sus últimas palabras tras el testimonio de las madres. “Hubo muchas circunstancias que nos llevaron a prever la condena”, comentó.

Sobre el estado emocional de Agüero, explicó que no pudo hablar con ella luego de la audiencia porque fue retirada de inmediato por personal del Servicio Penitenciario, por razones de seguridad. “Imagino que debe estar destruida. La familia también lo está. No se esperaban este desenlace”, sostuvo tras conversar con allegados de la enfermera.

Por último, cuando se le preguntó qué sucedió con los bebés fallecidos si Agüero no fue responsable, Rivero respondió: “Algunos se descompensaron, otros no lo sé. Lo que sí sé es que no había pruebas de su participación”.