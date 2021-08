Casación confirmó la condena de López por los bolsos con 9 millones de dólares

Con la firma de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a siete años y medio de prisión para José López, el ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que fue atrapado en junio de 2016 con bolsos con nueve millones de dólares, cuando intentaba dejarlos en un convento de General Rodríguez.

Apenas quedó detenido dijo que el dinero venía de “la política”. Luego, al declarar como arrepentido en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, aseguró que se lo había entregado Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado del matrimonio Kirchner, quien lo desmintió.

Cabe recordar que Gutiérrez fue asesinado en julio de 2020, en Santa Cruz.

Ahora, a la defensa de López solo le queda recurrir lo decidido ante la Corte Suprema.

En su sentencia, la Casación ratificó el decomiso de la residencia de López de la localidad de Dique Luján, en Tigre. También del dinero y de los objetos incautados (U$S 8.982.047; 153.610 € y $159.114), que se destinan a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.