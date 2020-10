Cámara Nacional Electoral: sigue la polémica por la inobservancia del orden de mérito para ocupar vacantes

A pesar del énfasis del Gobierno en los temas de género, de la enorme cantidad de recursos que destina a programas y a funcionarios y de su reciente llamado de atención a la Corte por el asunto, la ganadora del concurso para sentarse en el tercer sillón del Tribunal Electoral, Alejandra Lázzaro, fue pasada por alto. El primer mandatario se inclinó por quien la secunda en la terna, ex apoderado del PJ y ex abogado del ex gobernador José Alperovich

La semana pasada, el Poder Ejecutivo le solicitó a la Comisión de Acuerdos del Senado que avance con los pliegos de 31 candidatos que propuso para ocupar cargos en el Poder Judicial.

