El juez federal N°1 de Córdoba Ricardo Bustos Fiero dio inicio al trámite de amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina para que cese el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso determine sobre la cuestión impositiva.

En la presentación judicial, las entidades advierten de que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.

Hay que recordar que una vez que asumió la presidencia Alberto Fernández, en el ámbito legislativo se aprobó la Ley de Solidaridad Social o también conocida como de Emergencia Económica, que facultaba al Poder Ejecutivo a modificar el esquema de retenciones. Fue así que en marzo del 2020, se aumentó un 3% las retenciones a la soja, ubicándose ahora en el 33%, y para el trigo y el maíz quedó abierta la posibilidad de llevarlas al 15%, pero por ahora siguen en un 12%.

En enero pasado, en medio de la Asamblea de productores que la Mesa de Enlace encabezó en el distrito santafesino de Armstrong, el presidente de la Rural sostuvo en aquel momento que la ley de emergencia y solidaridad sancionada “cayó el 31 de diciembre pasado y el impuesto ya no tiene sustento legal”.

La SRA explicó el mes pasado que no se presentó una medida cautelar porque se busca una sentencia rápida que obligue al Poder Legislativo a debatir una ley sobre este impuesto.