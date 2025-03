Bullrich anunció que se presentará un proyecto sobre internación compulsiva de “adictos violentos”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno presentará un proyecto ante el Congreso sobre internación compulsiva de “adictos violentos”.

“Las personas con adicciones que no pueden controlar y los llevan a generar actitudes violentas, van a tener internación compulsiva”, dijo la funcionaria.

En declaraciones al medio Infobae, Bullrich precisó que la iniciativa está pensada para perfiles similares al del asesino de Kim Gómez, la niña de 7 años de La Plata que murió en el marco del robo de un auto.

Recordó que el padre del asesino de Kim dijo que empezó con el alcohol, siguió con la marihuana y terminó con la cocaína, el crack y las pastillas, y que le robaba incluso a él.

En su momento, Héctor, papá de Tobías -el mayor de los delincuentes detenidos por el crimen- relató que el menor consume drogas desde los 14 años y que ya había estado involucrado en otros robos.

“Empecé a ver que fumaba cigarrillo, después marihuana y empezamos con los problemas. Dejó el colegio y no quiso volver. Hubo muchos problemas en el medio y no lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba. A veces me hacía frente y le tenía que pegar”, afirmó el hombre.