Binance: “Tenemos mucha intención de ser regulados en la Argentina”

Por Alejandro Tejero Vacas para Télam

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, con más del 50% del volumen de operaciones, asegura que Argentina está en el top 3 de los que más operan con esta moneda en Latinoamérica y que, pese a las denuncias por operaciones irregulares en EEUU y en otros países, tiene “mucha intención de ser regulados en la Argentina”.

Así lo aseguró Min Lin, VP Regional y Head para América Latina de Binance, en una entrevista con Télam, en la que también analizó el rol de las cripto y la tecnología blockchain en el sector financiero actual, el posicionamiento de la empresa frente al caso de FTX y la necesidad de transparencia y de “agrandar la torta”, en lugar de “pelear por una porción de mercado”, entre otros temas.



– ¿Qué lugar ocupa Argentina para Binance en el esquema de Latinoamérica?

– Para nosotros Argentina es muy importante, es uno de los países top tres, con Brasil y México, con los que estamos trabajando en Latinoamérica. Hemos visto que la adopción de cripto en Argentina sigue creciendo cada año. La gente utiliza mucho el USDT -stablecoin atada al precio del dólar- para resguardar el valor.



– ¿Qué productos tienen pensado desarrollar hacia adelante?

– Recientemente lanzamos “cripto remesas” para nueve países, y Argentina es uno de ellos. Es un producto que permite remitir criptomonedas y que, quienes las reciban, puedan cambiarlas por su moneda local. Los costos a través de cripto remesas son más de un 50% más bajos que los de los servicios tradicionales, lo que le da un beneficio muy grande a quien recibe la remesa.

Creemos que las cripto tienen mucho potencial en Latinoamérica. Mucha gente no tiene una cuenta bancaria, pero la mayoría si tiene acceso a un móvil, y es lo único que necesita para abrir una cuenta de crypto o Binance y tener acceso a productos para resguardar el dinero y también tener un retorno (a través de inversión en DeFi)



– ¿Qué lugar tienen las cripto en las finanzas tradicionales?

– Las cripto y blockchain complementan al mundo tradicional. Trabajé durante muchos años en Goldman Sachs y he visto cómo utilizan procesos para hacer transacciones que son un poco más ineficientes. Por ejemplo, para comprar una acción los bancos tienen un bróker, un exchange house y un clearing house. Con blockchain, todo ese proceso se hace mucho más eficaz. Muchas compañías ya los están adoptando. Por ejemplo, la bolsa de cambio en Hong Kong está incorporando la tecnología blockchain para el asentamiento de las transacciones con China. Esperamos ver que muchas más compañías y países del mundo lo puedan adoptar también.

– Después de alcanzar su máximo en 2021, el mercado cripto lleva dos años en caída y estancamiento ¿Cómo se acomodan a este escenario?

– Cada mercado, el de las acciones tradicionales también, tiene momentos alcistas (“bull”) y bajistas (“bear”). Nosotros nos establecimos en 2017 y ya hemos vivido dos de estos ciclos. Ahora estamos en un mercado “bear”, pero hay muchos indicadores de que el mercado alcista está por llegar. Por eso, creemos que es el momento de que la gente se eduque sobre la cripto. En el bull market, mucha gente hace inversiones especulativas, para tener una ganancia muy rápida en tokens que suben un 1.000%, pero luego caen. Tenemos contenidos en Binance Academy, que es gratis para los usuarios, para que puedan tener una inversión más responsable y que entiendan que hay mucha tecnología debajo de todo eso, que no todo es especulativo.



– En Argentina avanza un proyecto para que las empresas que ofrecen servicios de criptoactivos sean incorporadas en un registro y reguladas por la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué opinión tiene Binance de este proyecto y, en general, de la regulación a nivel global de la industria?

– Somos el exchange más licenciado del mundo, tenemos 18 licencias y, en Latinoamérica, acabamos de recibir la licencia de El Salvador. Creemos que para que pueda progresar la adopción de las cripto es necesario y muy importante ser regulado y tener regulaciones claras, para darle confianza a los usuarios, de que está acá para quedarse. Además, los bancos operan con proveedores que son regulados.

Nosotros tenemos mucha intención de ser regulados acá en Argentina. Tenemos bastantes conversaciones con los reguladores para que los marcos regulatorios, también, den paso a la innovación, porque el mundo de las cripto siempre está cambiando. Pero también queremos que se dé protección a los usuarios, eso es muy importante para que una industria tan nueva como el mundo cripto pueda establecerse y crecer.



– Habló de los bancos, ¿cómo debería ser esa vinculación de Binance con ellos y qué experiencias pueden sacar de lo que ocurrió con Silvergate (socio de Binance en EEUU que quebró este año)?

– Trabajamos mucho con los bancos tradicionales y es necesario tener ese vínculo porque se deposita moneda fiat en las plataformas para, luego, convertirlo en cripto, y no hay oportunidad de que en los próximos diez años no exista la moneda fiat.

Lo que ha sucedido en EEUU es muy desafortunado. Los bancos operan con reservas fraccionadas, por lo que no tienen todo el respaldo del dinero depositado y, en caso de un retiro masivo, no pueden devolverlo. El mundo cripto es súper transparente en ese sentido. Nosotros tenemos el Proof of Reserv, que muestra de forma pública que todos nuestros depósitos están respaldados al 100%. En diciembre de 2022 llegaron a salir US$ 6.000 millones en cripto de Binance en tres días. ¿Cuántos bancos pueden procesar ese tipo de transacciones? No hay muchos. Eso es una muestra de confianza en la plataforma y de que nosotros resguardamos todo.

– En este momento hay un juicio en EEUU contra ex-autoridades de FTX (que quebró luego de llegar a ser el segundo exchange cripto más grande del mundo) y algunos de ellos dijeron que hicieron lobby contra Binance en ese país ¿Cómo toman eso?

– Hemos visto que algunos jugadores de la industria, aunque no en Argentina, intentan competir con nosotros porque somos el líder del mercado, con más del 50% del mercado global, y quieren tener un pedazo de eso. Sin embargo, el mercado del cripto aún es muy chico si lo comparas con el mercado global tradicional de Equities. Por eso, creemos que lo mejor es que trabajemos juntos para agrandar el mercado, no para competir con nosotros mismos. No vale la pena competir por un pedacito si no podemos “agrandar la torta”.



– En muchos países, no solamente en EEUU, Binance ha tenido denuncias por fraude y malversación de fondos. ¿Cómo lo toman y cómo responden a eso?

– Los que estamos dentro de Binance sabemos que la plataforma es segura. Somos una compañía que existe hace seis años, nada más, pero ahora tenemos un programa que es muy robusto, con un equipo de 750 personas.

Para nosotros el control es importante y trabajamos seguidamente con los reguladores para que entiendan que somos una compañía muy distinta a lo que éramos hace cinco años. Hemos evolucionado como una compañía y ahora estamos tenemos un proceso de KYC, AML y CFT (Conozca a su Cliente, Anti Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo, por sus siglas en inglés) que es igual o mejor que algunos bancos.

Para utilizar Binance a un nivel básico es necesario dejar el nombre y dirección, aunque para hacer transacciones más grandes necesitas dar más documentos. No queremos lavado de dinero a través de nuestra plataforma ni hacer nada ilegal. Tenemos un equipo muy sofisticado de monitoreo de transacciones y las wallets con las que operan. Queremos una plataforma legítima y sin problemas con ese tipo de violaciones.



– En los últimos dos años hubo casos como el de FTX y Luna que quebraron y provocaron pérdidas millonarias a miles usuarios ¿Qué puede hacer Binance en este proceso de desconfianza en el sector? ¿Qué le preocupa?

– Para nosotros, Luna o FTX son malos actores y muy dañinos para la industria. Creemos que la industria aún está creciendo y, a través de esos tipos de casos, se está evolucionando. Estamos viendo más regulación como en Europa, donde se sancionó la ley MICA. En Estados Unidos se está mirando la regulación en cripto, al igual que en Argentina y Brasil. Obviamente, esto es porque es un sector que es mucho más relevante.

Cuando el mundo cripto tenga más regulación, tendrá más protección y esperamos que este tipo de eventos no pasen más. No podemos asegurar que no vuelvan a ocurrir. De hecho, si piensan en los bancos tradicionales, muchos han quebrado con efectos a nivel global impactos. Pero queremos prevenir ese tipo de cosas también.