Bienes adquiridos en unión convivencial son de propiedad de los ex convivientes en partes iguales

El Juzgado de Primera Instancia de Familia de 5ª Nominación de Córdoba resolvió admitir parcialmente la demanda entablada por la mujer contra su ex pareja, con quien mantuvo una unión convivencial durante 19 años. La jueza Susana María Squizzato declaró que los bienes adquiridos durante la convivencia fueron obtenidos con aporte económico conjunto, y atribuyó el uso de la vivienda familiar a la actora hasta que el hijo menor alcance la mayoría de edad, cambien las circunstancias tenidas en cuenta o se arribe a un acuerdo entre las partes, quedando las mejoras e impuestos a cargo de la mujer.

Para arribar a esta decisión, la jueza analizó si se había acreditado la comunidad de intereses, considerando que del relato de los hechos en la demanda surgía que la ex conviviente refería la existencia de esfuerzos comunes durante la convivencia y la interposición real de persona, en cuanto a que los bienes adquiridos a nombre de uno lo fueron con fondos de ambos. La magistrada destacó que la unión se extendió por casi dos décadas, fue descripta como un verdadero proyecto de vida, con tareas remuneradas y no remuneradas desempeñadas por ambos. Además, se constató que durante ese tiempo se adquirieron bienes inmuebles en condominio, mientras que los bienes muebles registrables fueron inscriptos sólo a nombre del demandado.

La convivencia cesó en marzo de 2017 como consecuencia de hechos de violencia de género del hombre hacia la mujer, lo cual, a criterio del tribunal, permite encuadrar al presente como un caso sospechoso, debiendo apreciarse la prueba en forma integral y resolverse cualquier duda a favor de la víctima.

Uno de los aspectos determinantes fue la confesión del demandado durante la audiencia de prueba confesional, en la que reconoció que durante la convivencia se adquirieron los bienes denunciados por la actora. Afirmó que compraron en conjunto dos terrenos donde construyeron la vivienda familiar, además de dos vehículos y una moto. También admitió que realizaron compras a familiares suyos, y que inscribió los vehículos a su nombre porque él realizó los trámites y las transferencias. Al momento de la separación, indicó que se llevó algunos de esos bienes y luego los vendió, dejando a la mujer con otro vehículo que adquirió posteriormente.

