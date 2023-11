«Banderazo» de judiciales nacionales: piden un aumento salarial ya acordado

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará mañana un nuevo «banderazo nacional» en reclamo de la «inmediata» efectivización de la recomposición salarial acordada entre el gremio y la Corte Suprema para los meses de octubre y noviembre», y al mismo tiempo convocó a un paro para el jueves próximo si no hay respuestas al reclamo.

El «banderazo nacional» de los judiciales esta previsto para las 10 en el Palacio de Justicia, ubicado en Talcahuano al 550, y participarán los trabajadores de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), en tanto las delegaciones del interior protestarán frente a cada dependencia.

«Los judiciales volvemos a la lucha por el retraso del pago de la recomposición salarial de octubre y noviembre, por el riesgo de que el nuevo Gobierno no pague el medio aguinaldo y, obviamente, en alerta ante la nueva iniciativa de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires», señaló el secretario general del gremio, Julio Piumato, en declaraciones a Télam.

Piumato sostuvo que «los tiempos se acortan y la lucha se profundiza; ya no hay más tiempo ante el elevado proceso inflacionario por el que atraviesa la Argentina», concluyó.