Autorizan la extradición de un ex brigadista rojo condenado en Italia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la extradición de Leonardo Bertulazzi (foto) a la República de Italia para cumplir una pena de 27 años de prisión. El fallo, en línea con el dictamen de la Procuración General, se centró exclusivamente en la validez del procedimiento de extradición y dejó expresamente fuera de consideración el reclamo vinculado a la pérdida del estatus de refugiado del ciudadano italiano. En ese sentido, los magistrados afirmaron que “los alcances de este pronunciamiento no implican abrir juicio alguno sobre el reclamo del recurrente respecto de la pérdida de status de refugiado”, y dispusieron que “la jueza de la causa ponga en conocimiento de su par extranjero el extremo de la cuestión”.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente “Bertulazzi, Leonardo y otro s/ extradición -art 52-”, luego de que la defensa del requerido apelara la sentencia dictada por la jueza federal María Servini, quien había rechazado los planteos relativos a la prescripción de la acción penal y la vigencia de su condición de refugiado, y en consecuencia declaró procedente la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Italia.

Bertulazzi, ciudadano italiano de 73 años, había sido detenido inicialmente en Argentina en 2002 al ingresar desde Chile por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche. Se encontraba acompañado por una mujer y viajaban en motocicleta. A pesar de estar requerido por la justicia italiana por su participación en actividades terroristas cometidas por las Brigadas Rojas, la existencia de una resolución de refugio dictada en 2004 impidió su extradición en ese momento.

Entre los crímenes más resonantes del grupo al que pertenecía Bertulazzi se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex Primer Ministro de Italia, Aldo Moro, en 1978. Según consta en el expediente, Bertulazzi integraba la Columna Genovesa 28 de marzo, se lo conocía como Stéfano, su nombre de guerra, y ocupaba un alto rango dentro de la organización, con participación directa en la logística del secuestro del ex mandatario. Su vinculación con la organización comenzó en 1977, año en que resultó herido al manipular un artefacto explosivo.

Estatus