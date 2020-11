ARA San Juan: Macri, Aguad y Srur “tienen responsabilidad”

El fiscal de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia explicó por qué adhirió al pedido de declaración indagatoria para el ex presidente, el ex ministro y quien fue titular de la Armada

El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, explicó hoy que «adhirió al pedido» de declaración indagatoria para el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur porque considera que todos ellos «tienen responsabilidad» en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

«Ahora será la Cámara la que deberá resolver e imagino que se tomará todo el tiempo para decidir, por la característica de la investigación», aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal en declaraciones formuladas a Radio Chubut AM580, a poco de cumplirse, el 15 de este mes, tres años del último contacto del submarino y del naufragio que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

De esta forma, Bellver confirmó el pedido que, en el marco de la causa que investiga el hundimiento del sumergible de la Armada Argentina, realizó el viernes último, en sintonía con el planteo que anteriormente había sido realizado por la querella.

Así, será ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá considerar el pedido.

La causa es revisada en apelación porque tanto la querella como los abogados defensores de los imputados cuestionaron el fallo de primera instancia que dictó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos insistieron en reclamar que se investiguen las responsabilidades de Macri, Aguad y Srur en lo sucedido.

En tanto, los defensores públicos y privados de los imputados cuestionaron la calificación de los delitos que se les atribuyó a los acusados.

En febrero pasado, Yáñez dictó el procesamiento -sin prisión preventiva- de seis ex altos mandos de la Armada, sobreseyó a un séptimo y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas por el hundimiento del ARA San Juan.

Yáñez imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a los ex jefes de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), Jorge Sulía; de Operaciones del COFS, Hugo Correa; del Estado Mayor del COFS, Héctor Alonso; del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo; de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Malchiodi, y de Submarinos, Claudio Villamide.

Cómo sigue la causa del submarino

El abogado de la querella y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan muertos, Luis Tagliapietra, consideró “un avance” que el fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, haya solicitado que se impute y se convoque a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex titular de la Armada, Marcelo Srur.

“Es un avance. Fue un gran logro, un pequeño triunfo a casi tres años de lo que pasó y de que nos trataran a los familiares como enemigos porque solo pedíamos justicia”, dijo Tagliapietra en declaraciones a Radio Diez.

Bellver acompañó el pedido de las querellas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en el sentido de que se impute y se cite a indagatoria a Macri, Aguad y Srur.

El fiscal acompañó el planteo que había realizado la abogada Valeria Carreras cuando apeló el fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien había desvinculado de la causa a los dos ex integrantes del Poder Ejecutivo y al militar.

“Ahora la Cámara deberá resolver si acepta el pedido del fiscal y hace efectiva la convocatoria a indagatoria de Macri, Aguad y Srur”, explicó Tagliapietra sobre los próximos pasos de la causa.