José Luis Agüero Iturbe, fiscal general ante la Cámara Federal, pidió que se anule el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan durante su gobierno.

En su dictamen, el agente planteó que el juez de Dolores Martín Bava, a cargo de la instrucción del expediente, no informó “acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes” en contra del ex jefe de Estado al momento de su declaración, lo cual le impidió ejercer su derecho de defensa.

“Luego de cotejadas las actuaciones, advierto que en el presente caso se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio”, enfatizó Agüero Iturbe.

Lo hizo al pronunciarse sobre los planteos de nulidad formulados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri.

Según el fiscal, el procesamiento se debe anular y Macri debe ser citado a una nueva indagatoria, en la cual se le informen los hechos que se le atribuyen correctamente.

Al analizar las constancias de la causa que se tramita en el juzgado de Julián Ercolini, el fiscal concluyó: “No nos enfrentamos en el auto de procesamiento cuestionado con una mera descripción de los acontecimientos en otros términos pero referidos a los mismos hechos enrostrados, sino que se advierte con claridad que en el resolutorio impugnado se incurrió en una ampliación de la plataforma fáctica no impuesta previamente al encartado y sobre lo cual no pudo formular su respectivo descargo, lo que de por sí acarrea la nulidad del último acto por violentar el derecho de defensa en juicio mencionado al inicio de esta presentación”.

Paralelamente, consignó que según afirmó Macri en su descargo, “en el acto de la declaración indagatoria no le fue impuesta la prueba existente en su contra, sino un listado completo de todos los actos procesales sustanciados”, lo cual, en su opinión, también obturó la posibilidad de rebatir la prueba existente en su contra.

Ahora, el dictamen será evaluado por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes deben revisar las decisiones adoptadas por el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y su reemplazante, Bava.