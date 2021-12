Ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Mauricio Macri apeló su procesamiento por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

También reclamó que se dejen sin efecto el embargo dictado en la causa (por 100 millones de pesos), las pautas de conducta y la prohibición de salida del país.

El letrado del ex presidente reiteró sus críticas al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, e insistió con que es parcial. Por eso, por tercera vez, pidió que sea apartado del expediente.

“Quedó demostrado que Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información”, afirmó.

Paralelamente, planteó que el fallo de Bava -el relevo del magistrado Alejo Ramos Padilla en Dolores- parce redactado por otra persona.

“Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia de Bava”, sostiene la presentación del abogado Pablo Lanusse.

Además, solicitó nuevamente que el caso pase a Comodoro Py porque el juzgado federal de Dolores no es competente.

Para Lanusse, en el procesamiento dictado el miércoles de la semana pasada se materializó un intento de “análisis novedoso” de pruebas que resultó “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios y al encono”. También apuntó a lo que definió como “la funcionalidad extra procesal” que “significó y guionó el ingreso por la ventana de Macri” a la investigación el 1 de octubre de 2021, en pleno proceso electoral.

En esa línea, denunció que Bava avanzó en las actuaciones “con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada” de la supuesta participación de sus asistido, marcada “por un designio ideológico”.

Asimismo, Lanusse alegó que el decisorio de Bava es “más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad.”